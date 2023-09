Con l'elettrica E-3008 Peugeot alza il livello di tecnologia e ambizioni

Con 1,3 milioni di esemplari venduti negli ultimi 7 anni (di cui quasi 150 mila solo in Italia) è facile comprendere perché la 3008 sia un modello centrale non solo nella gamma di Peugeot, ma di tutta Stellantis. Per questo il lancio della nuova generazione - che non a caso debutta subito con la versione 100% elettrica, finora assente - rappresenta un momento chiave della trasformazione del gruppo, mentre la casa del Leone sottolinea come con il nuovo Suv E-3008 il marchio entri "in una nuova dimensione". E a confermare l'ambizione di offrire una gamma completa di veicoli elettrici già nel 2025 e di vendere tutti i modelli della sua gamma in versione 100% elettrica entro il 2030, l'annuncio di un grande SUV elettrico di segmento superiore, l'E-5008, di cui si saprà di più a inizio del prossimo anno.

Per il momento Peugeot si prepara ad allargare la sua base di clienti 'a zero emissioni' con E-3008 primo modello a utilizzare la nuovissima piattaforma Stla Medium di Stellantis, progettata per andare incontro a tutte le esigenze di questi automobilisti, dall'autonomia 'rassicurante' (fino a 700 km) a un tempo di ricarica ragionevole (30 minuti), senza trascurare piacere di guida, prestazioni, e servizi connessi (Trip Planner, ricarica intelligente, Vehicle to load e aggiornamenti “Over The Air”). La nuova E-3008 sarà commercializzata a partire da febbraio 2024 in diversi paesi e si baserà su due livelli di allestimento, Allure e GT (con 3 pacchetti di opzioni per una scelta semplice) e tre propulsori 100% elettrici (210 CV, 230 CV con autonomia estesa e 320 CV Dual Motor a 4 ruote motrici). In alcuni mercati, comunque, la gamma sarà integrata da propulsori ibridi e plug-in.

Progettata sin dall’inizio come modello nativo elettrico, la nuova E-3008 dispone di una gamma di 3 motorizzazioni a zero emissioni con potenze di 210, 230 e 320 cv (le prime due a 2 ruote motrici, la terza a 2 motori e 4 ruote motrici) e una autonomia da 525 a 700 km. A spingere il Suv Peugeot una nuova generazione di motori sincroni a magneti permanenti prodotti dalla joint venture Stellantis-Nidec di Trémery mentre il cambio è realizzato a Valenciennes. La produzione del modello avviene nel rinnovato stabilimento di Sochaux, che fa del l'E-3008 una vettura fondamentalmente 'made in France', a eccezione degli elementi delle batterie ad alto voltaggio agli ioni di litio da 400V, con potenza 73 a 98kWh, garantite per 8 anni (o 160.000 km) al 70% della sua capacità di carica.

Se l'attuale 3008 aveva inaugurato un nuovo linguaggio stilistico, aggressivo e personale, la Nuovo E-3008 accentua la trasformazione con linee da SUV fastback (aero)dinamiche che mascherano bene le dimensioni (la lunghezza arriva a 4,54 metri mentre l'altezza sale a 1,64) e garantiscono ampio spazio per i passeggeri e i bagagli (fino a 520 litri in configurazione standard). Nel frontale si ritrova la firma luminosa a tre artigli del marchio (con proiettori al led e una tecnologia adattatica del fascio luminoso di serie su tutte le versioni) mentre la calandra segnala la dimensione 'elettrica' della nuova generazione. Nel profilo spicca uno spoiler 'galleggiante' che ottimizza l'aerodinamica, curata in ogni dettaglio, come le guarnizioni dei finestrini laterali nascoste nelle porte. Ampia la scelta di colori con un nuovo Obsession Blue in grado di passare dal blu al verde a seconda della luce e della prospettiva di visione della carrozzeria: la versione Gt è inoltre disponibile di serie in versione bicolore con tetto nero lucido.

Il balzo tecnologico della nuova generazione di 3008 è evidente all'interno, dominato dallo spettacolare schermo panoramico da 21 pollici del nuovo Panoramic i-Cockpit mentre per l’abitacolo è disponibile una illuminazione ambientale a Led personalizzabile in 8 colori diversi. Lo schermo curvo da 21 pollici - che si estende dall'estremità sinistra della plancia fino alla console centrale - raggruppa l’head-up display e il touch screen centrale. Nella versione Allure l'i-Cockpit è composto da due schermi digitali da 10 pollici integrati in un unico supporto con lo stesso effetto fluttuante del display da 21 pollici.

La parte centrale della plancia ospita gli i-Toggles, pulsanti virtuali e sensibili al tatto oltre che completamente personalizzabili: possono essere personalizzati per fornire un accesso rapido a ben 10 funzioni preferite dell'utente, come chiamare uno specifico numero telefonico, avviare la navigazione verso una destinazione frequente, sintonizzare la radio su una stazione preferita o impostare la temperatura del climatizzatore. Rinnovato anche il volante, che resta compatto, ma è stato rielaborato per migliorare sensazione di guida e comfort, con nuovi comandi che rilevano automaticamente le dita del conducente, ma eseguono i comandi solo quando vengono realmente premuti.

I passeggeri possono inoltre godere di nuovi sedili anteriori che hanno ottenuto il riconoscimento AGR da un’associazione tedesca di medici e terapeuti, che si occupa di ricerca sulla prevenzione del mal di schiena, e possono essere dotati di imbottiture laterali adattative che si gonfiano o si sgonfiano elettricamente per adattarsi perfettamente alla corporatura del passeggero.

Ma è in marcia che la nuova E-3008 propone un'esperienza completamente diversa dal passato con un avantreno e un retrotreno inediti progettati per una tenuta di strada dinamica e sicura, mentre il baricentro del veicolo trae beneficio dal posizionamento ideale della batteria monostrato, collocata il più in basso possibile tra le ruote. Sul fronte ricarica per quella in corrente alternata sono disponibili un caricatore trifase da 11 kW standard e un caricatore trifase da 22 kW in opzione mentre per quella in corrente continua, la presa di Nuovo E-3008 accetta potenze fino a 160 kW, che riportano la batteria dal 20% all'80% in 30 minuti per la versione standard e in meno di 30 minuti per la versione ad autonomia estesa. Inoltre una particolare funzionalità regola il tempo e la potenza di ricarica in funzione delle fasce orarie per ottimizzare i costi di ricarica. Infine con la funzione V2L (Vehicle to Load) il Suv diventa anche un fornitore di energia in grado - se serve - di caricare una bicicletta elettrica o far funzionare un elettrodomestico.

Naturalmente l'autonomia è legata allo stile di guida del conducente, che può scegliere tra quattro modalità (Normal, Eco, Sport, 4WD) selezionabili tramite un comando situato sulla console centrale. Nonostante le dimensioni il nuovo Suv Peugeot in città si dimostra particolarmente a suo agio grazie anche al miglior raggio di sterzata (10,6 m) tra quelli elettrici della sua categoria, mentre non mancano le più recenti tecnologie in materia di sicurezza attiva, con frenata automatica di emergenza e allerta rischio collisione in grado di rilevare i pedoni e i ciclisti, di giorno come di notte.

Ripensato profondamente in ogni aspetto il Suv del Leone è insomma pronto a sfide ambiziose, sfruttando il meglio delle potenzialità del gruppo. D'altronde, come sottolinea il responsabile prodotto Peugeot, Jerome Micheron, visto il successo della precedente generazione "dovevamo osare e il Nuovo E-3008, progettato per clienti esigenti e in rapida evoluzione, ci porta in una nuova dimensione, sia in termini di design che di elettrificazione" mentre il Ceo di Peugeot Linda Jackson parla di un modello che "inaugura una nuova era, quella del marchio generalista che offre la più ampia gamma di veicoli elettrici sul mercato”.