Con progetto 'In/Out' Dodge lancia nuova strategia comunicazione europea

Dodge punta a rafforzare la sua presenza in Europa attraverso una strategia di comunicazione innovativa, declinata attraverso un progetto video - dal titolo 'In/Out' e disponibile su YouTube - che si rivolge a una nuova audience. Marchio profondamente radicato nella cultura americana, con un seguito di appassionati delle classiche muscle car, oggi Dodge, pur restando fedele ai valori tradizionali della casa, li cala nel contesto europeo, puntando sull’appartenenza alla comunità Brotherhood of Muscle. Il tutto viene raccontato nei quattro capitoli di 'In/Out' che porta il pubblico in località affascinanti e significative di tutta Europa da Ida Zetterström, testimonial scelta per questo progetto.

Il brand sottolinea come la nota dragracer svedese incarni appieno i valori di Dodge : campionessa scandinava della classe Super Street Bike, è impegnata nel suo secondo Campionato europeo FIA Top Fuel nella stagione 2023 con uno dei dragster Top Fuel di RF Motorsport. La testimonial viaggia per l’Europa a bordo di iconiche vetture Dodge e incontra quattro appassionati proprietari per scoprire se sono pronti a partecipare, a modo loro, al tributo “The Last Call”. In compagnia di Ida, i partecipanti passano in rassegna i valori del Marchio e le ragioni per entrare a far parte della community Dodge, esplorando gli aggettivi “IN” riferiti alla Challenger o Charger guidata in quel momento, come ad esempio INcredible, INspiring, INimitable e INcomparable.

Il progetto - si spiega da Dodge - nasce sulla scia del tributo “Last Call” che a partire da marzo scorso è stato esteso anche all’Europa, puntando su chiavi comunicative diverse. L’iniziativa “Last Call” è infatti stata creata per celebrare l’addio ai modelli HEMI di Charger e Challenger, la cui produzione cesserà entro la fine del 2023 in linea con il processo di elettrificazione intrapreso da Dodge. Per questo motivo, negli ultimi mesi di attività delle vetture, la casa di Auburn Hills ha lanciato il tributo “Last Call”, che prevede un revival di sette auto iconiche di entrambe le linee: Dodge Challenger Shakedown, Charger Super Bee, Challenger e Charger Scat Pack Swinger, Charger King Daytona, Challenger Black Ghost e Challenger SRT Demon 170. Tutti i modelli 2023 sono contraddistinti da una speciale placca commemorativa sotto il cofano che rende ogni esemplare un vero pezzo da collezione. Le targhe riportano nome e silhouette della vettura, oltre alle scritte “Designed in Auburn Hills” e “Assembled in Brampton” a certificarne l’origine. Per celebrare questa edizione speciale in puro stile Dodge, il Marchio ha inoltre ampliato la portata del pacchetto Jailbreak alla Challenger e alla Charger SRT Hellcat da 717 cavalli.