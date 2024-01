Continental prsenta il nuovo ContiAttack SM 2

- Ecco ciò che il mondo dei Supermotard stava aspettando: in occasione di Motor Bike Expo 2024, l'evento fieristico internazionale dedicato ai motociclisti e agli amanti della personalizzazione, Continental presenta il ContiAttack SM 2.

Si tratta di uno pneumatico omologato per l’utilizzo su strada sviluppato specificamente per il segmento dei Supermotard e perfetto anche per l’uso in pista.

Raphael Michels, Product Manager Motorcycle Tires di Continental: "Uno pneumatico pensato per le leggere ma potenti Supermotard deve soddisfare requisiti completamente diversi rispetto a uno pneumatico da turismo o sportivo: ciò che conta qui è il perfetto equilibrio tra stabilità e ammortizzazione quando in un attimo si passa dalla fase di frenata a quella di accelerazione, tipica dello stile di guida Supermotard. Ma non solo. Fondamentale è anche il livello di trazione quando ci si trova ad angoli di piega elevati, così come un rapido warm-up, che permetta di avere velocemente confidenza con lo pneumatico e di contare subito su un grip elevato anche su fondi bagnati. Il ContiAttack SM 2 assicura il perfetto equilibrio tra tutti questi elementi ed è anche approvato per la normale circolazione su strada".

Il ContiAttack SM 2 è capace di affrontare un numero più alto di giri di pista soprattutto grazie alla maggiore profondità del battistrada.

Le principali caratteristiche del salto di qualità di prestazioni rispetto al ContiAttack SM EVO sono dovute a due tecnologie in particolare:

l’innovativa tecnologia GripLimitFeedback che aumenta il livello di sicurezza ad angoli di piega estremi

La mescola RainGrip che permette un'eccellente ottimizzazione della tenuta sul bagnato, grazie a un’apposita mescola silicea. La nuova mescola migliora anche il grip sul bagnato in condizioni di asfalto freddo e scivoloso, senza influire negativamente sulla resa chilometrica.

Il nuovo ContiAttack SM 2 sarà disponibile dal primo trimestre del 2024 nelle dimensioni 120/70 R 17 (anteriore) e 160/60 R 17 (posteriore). Dal secondo semestre del 2024, completeranno la gamma le misure 110/70 R 17 (anteriore) e 140/70 R 17 e 150/60 R 17 (posteriore).