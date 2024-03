Contro la crisi DR taglia i listini, riduzioni fino a 3 mila euro

Con una 'operazione anti crisi' DR Automobiles Groupe ha annunciato il taglio dei listini di tutti i modelli, in alcuni casi anche di oltre 3.000 euro. Il gruppo molisano sottolinea come in una fase di rincari di tutti i beni abbia "deciso di andare incontro al mercato" con una sforbiciata dei dei prezzi di tutti i modelli dei quattro brand del gruppo (tranne i pick-up): EVO, DR, Sportequipe ed ICH-X.

Dr ricorda di essere "negli ultimi anni, nonostante le particolari contingenze socioeconomiche determinate da pandemie, guerre e crisi finanziarie, riuscito, con grandi sforzi, ad andare in controtendenza, ottimizzando in maniera consistente i costi dell’intero processo produttivo e distributivo". Di qui "un vantaggio competitivo", che oggi il gruppo "ha voluto trasformare, da potenziale marginalità aggiuntiva, in una nuova grande opportunità per i consumatori" avendo "una mission da sempre totalmente cliente-centrica". "Non a caso - si ricorda - il gruppo DR propone al mercato automobili in un’unica versione, full optional di serie, ad un prezzo chiaro, trasparente, senza brutte sorprese". Il tutto garantendo un elevato value for money.

Con il "downgrading di tutti i listini", ad esempio la DR 5.0 scende da 21.900 a 19.900 euro mentre l'ammiraglia DR 6.0 passa da 27.900 a 25.900 euro; la EVO 5, uno dei modelli di punta della gamma EVO, passa da 19.900 a 17.300 con una riduzione di 2.600 euro mentrer Sportequipe 6 passa da 38.000 a 34.900 euro e Sportequipe 7 da 40.000 a 36.900 In entrambi i casi, per i due modelli centrali della gamma Sportequipe, la diminuzione di prezzo è di addirittura 3.100 euro. Scende di 3 mila euro infine il prezzo della ICH-X K2, che da 54.500 ora si attesta a 51.500 euro.