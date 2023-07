Crescono gli autocarri e autobus, mentre rimorchi e semirimorchi pesanti restano in flessione.

A giugno 2023, il mercato degli autocarri registra un nuovo rialzo a doppia cifra, mentre i veicoli trainati si confermano in calo. Infine, prosegue nel mese il trend di crescita degli autobus.

Nello specifico gli autocarri crescono di un +19,7%, gli autobus di un + 51% mentre i rimorchi e semirimorchi pesanti perdono il 10,7% sempre su riferimento Giugno 2022.

Analizzando il mercato per alimentazione, nel primo semestre del 2023 la quota di mercato dei veicoli alimentati a gas risulta dell’1,7% mentre gli autocarri elettrici e ibridi gasolio/elettrico rappresentano appena lo 0,9% del totale, ancora molto bassa!

E' fondamentale lo sviluppo di un’adeguata rete di infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento a idrogeno.

“L’andamento positivo del segmento degli autocarri, afferma Luca Sra Delegato ANFIA per il trasporto merci, confermatosi anche a giugno, evidenzia la volontà delle imprese italiane dell’autotrasporto di investire nel rinnovo del parco veicolare circolante, come testimoniato anche dal rapido esaurimento delle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la finestra di prenotazione degli incentivi che si è aperta lo scorso 26 giugno.

Tale propensione suggerisce la necessità di superare l’attuale modello caratterizzato da incentivi discontinui in favore di politiche di lungo periodo che rendano certo e ricorrente il supporto pubblico al rinnovo delle flotte con tutte le tecnologie di trazione già disponibili, a partire dalle motorizzazioni Euro VI di ultima generazione. A latere di ciò si rendono necessarie politiche mirate per i veicoli a zero emissioni allo scarico – in primo luogo, il rapido sviluppo di un’adeguata rete di infrastrutture di ricarica elettrica e rifornimento a idrogeno. A queste misure, inoltre, è necessario affiancare interventi di natura fiscale a supporto degli investimenti quali la riattivazione del credito d’imposta sugli acquisti di beni strumentali tradizionali.

Infine, appare fondamentale richiamare l’attenzione sulle criticità legate alle tempistiche e alle modalità d’adeguamento dei veicoli ai nuovi requisiti della normativa sul tachigrafo digitale, sulla quale è cruciale che si possa addivenire al più presto a un intervento chiarificatore”.