Cupra DarkRebel: svelata a Monaco la dream car

Cupra ha presentato all’AA 2023 di Monaco di Baviera la DarkRebel.

Nel solo 2023, Cupra ha consegnato oltre 150.000, una crescita di oltre il 60% rispetto all’anno precedente, la nuova dreamcar DarkRebel si spinge oltre il confine nello stile e prestazioni. Sono oltre 270.000 le configurazioni elaborate dalla Cupra Tribe per dar vita a un’auto futuristica quanto accattivante.

Dai dati raccolti dall’Hyper Configurator è nata la DarkRebel, modello che dal mondo virtuale è passato a quello reale con la presentazione della versione fisica all’IAA di Monaco. Un’auto sportiva a due posti 100% elettrica dalla configurazione shooting brake che riflette la passione e la mentalità innovativa del Marchio spagnolo.

La Cupra DarkRebel è caratterizzata dalla carrozzeria fluido ed enigmatico simile a quella del mercurio, secondo Wayne Griffiths, CEO di CUPRA: "Grazie alla passione e alla creatività della CUPRA Tribe, siamo riusciti a trasformare uno dei nostri sogni più grandi in una vera e propria showcar.

CUPRA DarkRebel è la massima provocazione del design CUPRA. È una ribelle con uno scopo: dimostrare che le auto elettriche del futuro possono essere accattivanti ed emozionali.

L’ambizione di Cupra è di diventare un brand realmente globale, ed è per questo che stiamo lavorando al nostro ingresso nel mercato nordamericano. I nostri piani si stanno muovendo in una direzione positiva e siamo fiduciosi di aver messo in atto la giusta strategia per fare di Cupra una storia di successo americana”.

Tra gli ambasciatori del brand spagnolo figurano i giocatori dell’FC Barcelona Alexia Putellas, Marc ter Stegen, Ansu Fati e l’attore Daniel Bruhl.

Secondo Jorge Diez, Direttore del Design di Cupra: “DarkRebel rappresenta la massima espressione del DNA Cupra, ma ora senza limiti. È un’auto con una sola missione: aumentare le emozioni”.