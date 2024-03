Cupra fino al 2029 sarà sponsor del FC Barcellona

Cupra rinnova la partnership con FC Barcellona.

Per le prossime cinque stagioni fino al 2029, Cupra continuerà ad essere Official Automotive and Mobility Partner del Club e Official Car del FC Barcellona.

È stato il CEO di Cupra, Wayne Griffiths e il Presidente del FC Barcellona ad annunciare, presso la sede centrale del marchio sportivo spagnolo, il rinnovo dell’accordo.

All’incontro presenti anche diversi giocatori delle squadre del club catalano:

• Robert Lewandowski (calciatore della prima squadra)

• Jana Fernandez (calciatore della prima squadra)

• James Nnji (giocatore di pallacanestro della prima squadra)

• Miquel Feixas (portiere della prima squadra di calcetto)

• Domen Mauke (giocatore della prima squadra di pallamano)

• Matias Pascual (giocatore della prima squadra di hockey su pista).

Wayne Griffith, CEO di Cupra ha ribadito la volontà di trasformare il Marchio automobilistico in qualcosa di veramente globale. Il rinnovo della partnership consentirà di avvicinare il brand alle nuove generazioni, creando un legame unico da portare avanti: “In CUPRA condividiamo i valori del FC Barcelona, il club più grande del mondo. Entrambi abbiamo una missione globale per ispirare il mondo da Barcellona, affrontiamo le sfide con passione e abbiamo l’ambizione di vincerle”.

Joan Laporta, Presidente del FC Barcellona rivela il suo entusiasmo nell’estendere la partnership con Cupra fino al 2029 ed ampliandolo a tutte le squadre sportive del FC Barcellona.

Nuove sfide attendono il mondo dello sport e quello dell’automotive, nuove sfide che dovranno essere affrontate condividendo la volontà vincente di entrambe le realtà: “Siamo molto felici di estendere il nostro accordo con CUPRA fino al 2029 e di ampliarlo a tutte le nostre squadre sportive professionistiche del FC Barcelona. Negli ultimi anni, Barça e CUPRA hanno formato una squadra straordinaria, che ora si vede rafforzata per affrontare il futuro con uno spirito vincente”.