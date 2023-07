Cupra MY 2024: nuova motorizzazione da 245 cv

Cupra presenta la gamma 2024 della Leon, Born e Formentor.

Le principali novità riguardano la dotazione della Cupra Formentor, Cupra Born e della Leon, novità anche per le motorizzazioni disponibili.

Le principali novità della Cupra Formentor MY 2024 riguardano principalmente la dotazione degli accessori, di serie sono presenti i pneumatici all season con cerchi in lega da 18 pollici, tra i nuovi equipaggiamenti su richiesta per la versione VZ spiccano i sedili avvolgenti in dinamica con inserti in pelle dark brown e terminali di scarico Akrapovic per la motorizzazione 2.0 TSI 310 CV 4Drive DSG.

Cupra gamma 2024: arriva il Design Pack Extreme

L’impianto audio BeatsAudio è disponibile anche sulle motorizzazioni e-Hybrid della Cupra Formentor.

Sulla gamma 2024 della Leon, novità per quanto concerne le motorizzazioni, ritorna il 2.0 TSI DSG da 245 cv abbinato alla versione VZ, propulsore che affianca il 2.0 TDI 150 CV e il 1.5 Hybrid. In listino arriva il nuovo Design Pack Extreme, pacchetto pensato esclusivamente per il mercato italiano che include i cerchi in lega da 18 pollici Copper, le minigonne laterali, lo spoiler sopra tetto total black, pedaliera in alluminio e calotte specchi retrovisori esterni in materiale composito.

Il Design Pack Extreme è disponibile per tutte le motorizzazioni abbinate al cambio automatico doppia frizione DSG, sia 5 Porte che Sportourer ad eccezione delle versioni VZ e VZ Carbon. Il gancio traino elettrico è disponibile anche sulla Leon 5 Porte.

Per la Cupra Born 2024 la principale novità riguarda l’adozione di una coppia di altoparlanti aggiuntivi, da 168 mm, nelle porte posteriori.