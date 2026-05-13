CUPRA apre un nuovo capitolo della propria strategia elettrica con CUPRA Raval, una compatta a batteria che punta su design, dinamica di guida e forte personalità. Progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona sulla piattaforma MEB+, rappresenta il primo modello 100% elettrico realizzato nello stabilimento di Martorell.

Lunga poco più di quattro metri, CUPRA Raval combina dimensioni urbane con un’impostazione decisamente sportiva. Il frontale adotta il classico “muso di squalo” del marchio, mentre fari Matrix LED, logo illuminato e maniglie a scomparsa contribuiscono a definire un’identità visiva aggressiva e moderna. Grande attenzione anche all’aerodinamica, con soluzioni studiate per ridurre la resistenza all’aria e migliorare l’efficienza complessiva.

All’interno della nuova Cupra Raval, l’abitacolo è costruito attorno al conducente, con una console centrale sospesa, illuminazione ambientale evoluta e un’impostazione fortemente digitale. Il sistema infotainment da 12,9 pollici utilizza il nuovo sistema operativo Android Automotive, mentre il cockpit digitale da 10,25 pollici offre diverse modalità di visualizzazione. Non manca l’integrazione completa con smartphone e servizi connessi, inclusa la Mobile Device Key.

CUPRA Raval, sportività elettrica fino a 226 CV

La nuova CUPRA Raval sarà disponibile inizialmente con batteria da 52 kWh e tre varianti Launch Edition dedicate al mercato italiano. Le versioni da 211 CV dichiarano fino a 446 km di autonomia, mentre la più potente VZ raggiunge 226 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. La ricarica rapida in corrente continua fino a 105 kW permette di passare dal 10 all’80% in circa 24 minuti.

La dinamica di guida resta uno degli elementi centrali del progetto. Assetto ribassato, carreggiata allargata, sterzo progressivo e sospensioni DCC Sport sono stati sviluppati per offrire una guida più diretta e coinvolgente rispetto alle tradizionali compatte elettriche. Sulla versione VZ debutta anche il differenziale elettronico a slittamento limitato, soluzione rara nel segmento.

CUPRA ha lavorato anche sul fronte della sicurezza e della tecnologia di bordo. Travel Assist, Emergency Assist, parcheggio remoto tramite smartphone e visuale a 360 gradi ampliano il pacchetto ADAS, mentre il sistema audio Sennheiser a 12 altoparlanti punta a trasformare l’abitacolo in un ambiente immersivo.

La gamma verrà ampliata successivamente con varianti dotate di batteria LFP da 37 kWh, pensate per rendere più accessibile l’ingresso nel mondo elettrico del marchio.