Czinger 21C V Max: una sportiva da record

Presentata in anteprima assoluta a Goodwood, la Czinger 21C V max ha prestazioni fuori dal comune

Czinger 21C V Max è stata presentata in anteprima assoluta a Goodwood Festival of Speed 2023.

È una versione ancora più estrema della 21C, la Czinger 21C V Max rappresenta una variante prestazionale di supercar da record.

Se la versione “base” ovvero la 21C aveva infranto ogni possibile record a Laguna Seca, la Czinger 21C V Max promette di abbattere ogni primato.

La sua linea è del tutto priva di appendici aerodinamiche, rispetto alla 21C è stata totalmente eliminata l’ala posteriore così come i vistosi profili laterali, la sola novità è l’introduzione di uno splitter anteriore più sottile e pronunciato posizionato nella zona inferiore del paraurti anteriore.

La totale eliminazione di profili e spoiler ha permesso ai tecnici della Czinger di concentrarsi sulle prestazioni pure del nuovo modello, la C21 V Max ha un motore con alimentazione ibrida da 1.250 cavalli, una potenza sprigionata dall’abbinamento tra un propulsore endotermico e un’unità elettrica.

Il motore a combustone interna ha una cilindrata di 2,8 litri ed è in grado di erogare una potenza di 950 cavalli, due le unità elettriche.

La Czinger 21C V Max in velocità massima supera i 400 km/h

Nel classico 0 - 100 km/h impiega meno di 1,9 secondi, mentre i 400 metri sono coperti in poco più di 8 secondi per raggiungere i 400 km/h in circa 27 secondi.