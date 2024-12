Dacia Duster rende omaggio alla Dakar con un esemplare unico.

È il Duster “Soul of Dakar”, una one-off che celebra una sfida che Dacia ha lanciato nel mondo del motorsport.

Il SUV Dacia si caratterizza per la livrea realizzata con i colori ufficiali che saranno utilizzati da Sandrider, il prototipo che il Costruttore schiererà in occasione del via della Dakar 2025, il prossimo 3 gennaio.

Allestito con gli accessori YouClip, questo Duster mostra anche di essere versatile grazie alla presenza di porta bicchieri, porta tablet, ganci appendi borse e punti luce sparsi nell’abitacolo.

All’esterno tanti i particolari della “gamma InNature” che esaltano la vocazione off-road del Duster, tra cui barre al tetto riposizionabili e che consentono alla vettura di trasportare anche oggetti voluminosi, baule portaoggetti di chiara ispirazione fuoristradistica e resistente alle intemperie e urti, un borsone morbido e impermeabile e una pala.

Dacia Duster Soul of Dakar, anima ibrida

Cuore del SUV Dacia è il suo motore mild hybrid 48 V da 130 CV, abbinato alla trazione integrale. Attraverso un comodo selettore è possibile selezionare la modalità di guida giusta per massimizzare la trazione in funzione dei terreni da affrontare.

Alla vigilia di una delle gare più leggendarie e difficili al mondo, Dacia lancia un esemplare unico, rendendo così, ancora più esclusivo il suo debutto alla Dakar.

Con il suo prototipo Sandrider, il Costruttore mira alla vittoria nella Dakar 2025. Un’impresa difficile ma non impossibile per un Marchio che debutta in una competizione estrema.