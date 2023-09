Dacia Up&Go: scelta da oltre 100.000 clienti

Dacia Up&Go è un successo senza precedenti, perché a partire dal suo lancio avvenuto a settembre 2021, sono state oltre 100.000 i clienti che hanno scelto questa formula di acquisto innovativa.

Avere un’auto perfettamente equipaggiata, da qui il termine “UP” con la consegna in tempi più brevi (GO), l’offerta Dacia Up&Go.

Per usufruire di questa offerta che varia a seconda del Paese ed in base alle caratteristiche del mercato, basterà selezionare colore, motorizzazione e concessionaria, una serie di passaggi semplici in linea con lo stile Dacia.

Auto già configurate in base alle opzioni più apprezzate dai clienti del brand, il tutto sempre al prezzo conveniente Dacia, l’offerta Up&Go riduce i tempi di consegna grazie a un processo industriale e di distribuzione ottimizzato per la consegna del veicolo.

I modelli Dacia Up&Go hanno la priorità nel processo industriale e di distribuzione

Ottimizzare la consegna del veicolo, il privilegio di scegliere l’opzione Up&Go consiste proprio nell’avere la priorità a livello di ciclo di produzione e trasporto fino al concessionario, soluzione che consente di ottenere il modello più equipaggiato in tempi molto più rapidi rispetto alle altre versioni della gamma.

Lanciata in 4 Paesi a partire da settembre 2021 (Francia, Spagna, Italia e Germania, l’offerta Up&Go era inizialmente riservata solo al Duster, nel 2022 visto il suo successo, è stata estesa ad altri Paesi tra cui Romania, Belgio, Marocco e Portogallo comprendendo anche la Jogger e Sandero Stepway.

L’offerta Up&Go rappresenta attualmente in termini di preferenze in fase di acquisto, il 12% su Sandero Stepway, il 32% su Duster e il 50% su Jogger.