Daimler Truck Italia sarà presente al LETExpo 2024 con i brand Mercedes-Benz Trucks e FUSO.

Si svolgerà dal 12 al 15 marzo 2023 prezzo la Fiera di Verona, Daimler Truck Italia esporrà due veicoli completamente elettrici: il Mercedes-Benz eActros 300 Tractor e l’eCanter Next Generation.

L’eActros 300 Tractor è prodotto in serie nella versione trattore per la distribuzione a corto e a medio raggio, l’eCanter Next Generation è un light duty truck a batteria, estremamente versatile.

Dai motori diesel efficienti e di ultima generazione compatibili a partire sin dal 2016 con il biocarburante di origine rinnovabile alle motorizzazioni completamente elettriche destinare a un ruolo da protagonista nel futuro della mobilità, al LETExpo (Logistics Eco Transport), la fiera della logistica e del trasporto sostenibile, spazio e confronti su tematiche quali la transizione energetica e la sostenibilità.

Daimler Truck Italia al LETExpo 2024 con il Mercedes-Benz eActros Tractor

Prodotto in serie nella versione trattore con massa totale a terra fino a 40 tonnellate, l’eActros 300 Tractor dispone di una potenza di 400 kW e di tre pacchi batteria ciascuno con una capacità di circa 112 kWh (utilizzabile 97 kWh), che gli consentono di raggiungere una capacità complessiva di circa 336 kWh e un’autonomia fino a 220 km.

Supporta ricariche in corrente continua fino a 160 kW, le batterie sono in grado così di passare dal 20 all’80% della ricarica massima in un’ora e quindici minuti.

Il Fuso eCanter Next Generation è offerto negli allestimenti da 4,15 e 8,55 tonnellate e ha un passo compreso tra 2.500 e 4.750 millimetri. Tre i pacchi batteria: S, M e L, tutti utilizzano una tecnologia a celle di litio ferro fosfato.