DKV Mobility supera il traguardo dei 500.000 punti di ricarica in Europa

DKV Mobility, la piattaforma B2B leader in Europa per i pagamenti e le soluzioni on the road, sta rapidamente portando avanti l'espansione della sua rete di ricarica per i veicoli elettrici e oggi annuncia di aver superato l'importante traguardo di oltre di 500.000 punti di ricarica EV in tutta Europa.

"Superando il traguardo dei 500.000 punti di ricarica EV, abbiamo consolidato con successo la nostra posizione tra i principali fornitori di servizi di ricarica in Europa", afferma Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services di DKV Mobility. "Insieme alla nostra consociata GreenFlux, solo quest'anno abbiamo collegato oltre 100.000 punti di ricarica EV. Siamo orgogliosi di questi progressi e intendiamo far crescere ulteriormente la nostra presenza per rendere la ricarica dei veicoli elettrici in tutta Europa sempre più agevole per i nostri clienti".l numero di punti di ricarica EV connessi è quintuplicato da settembre 2020

