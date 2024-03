Dodge Europe ha debuttato nel Campionato WorldSBK in occasione del GP di Catalunya.

Sono state messe a disposizione cinque modelli ad altissime prestazioni, per l’occasione le Dodge impegnate in pista, sfoggiavano una livrea speciale total look “WorldSBK”, appositamente progettata per la partnership con uno dei campionati più coinvolgenti di sempre.

Le due Dodge Challenger SRT Hellcat WorldSBK erano equipaggiate con il potente motore V8 HEMI da 6,2 litri, capace di sprigionare una potenza di 717 cavalli, un modello che assumerà il ruolo di Safety Car Ufficiale durante le competizioni.

Imponenti anche gli altri due SUV high performance, schierati per l’occasione, si tratta di una Durango SRT con motore HEMI V8 da 6,4 litri con potenza di 475 cavalli e una Durango Hellcat con motore HEMI V8 da 6,2 litri, capace di sprigionare 710 cavalli.

Le Dodge impegnate nel Campionato WorldSBK sono modelli di serie

Nessuna modifica, i modelli che saranno impegnati ad affrontare le complesse e stressanti operazioni in pista, sono strettamente di serie.

"Costruite per affrontare la strada con stile, le muscle car Dodge mantengono la promessa del loro look con potenza e accelerazione sotto il cofano da abbinare. Siamo orgogliosi ed entusiasti di dare il benvenuto a Dodge e di unirla al WorldSBK. Essendo una serie motociclistica basata sulla serie, ci identifichiamo con la tradizione di Dodge di auto ad alte prestazioni e l'allineamento dei nostri valori crea un'entusiasmante associazione con il marchio". ha dichiarato Francesco Valentino, Responsabile del Dipartimento Commerciale e Marketing del WorldSBK.

Dodge Challenger SRT Hellcat Jailbreak

Tre delle cinque auto impegnate nella WorldSBK saranno delle Dodge Challenger SRT Hellcats, veicoli che beneficiano del pacchetto Jailbreak e che offre agli appassionati la possibilità di una personalizzazione senza limiti. Con un peso di 2.080 kg, il suo potentissimo V8 sovralimentato sprigiona una potenza massima di 535 kW. Disponibile in 14 colorazioni, la SRT Hellcat ha i sedili rivestiti in Alcantara/Laguna.