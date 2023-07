Dr rafforza rapporto con Baic, accordo in esclusiva per l’Europa

DR Automobiles Group annuncia di avere siglato un accordo con il colosso cinese Baic per una partnership industriale che ne fa l'unico referente per l’Europa e prevede lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi modelli per i mercati continentali. Dopo l’ultimo Salone di Shangai - si ricorda in una nota del gruppo molisano - "per DR Automobiles Groupe è iniziato un periodo di intensi contatti con alcuni dei più grandi costruttori automobilistici cinesi" che va nel solco dei consolidati rapporti industriali costruiti negli ultimi venti anni con i gruppi Chery e Jac. Da queste collaborazioni sono stati sviluppati nel corso degli anni i vari modelli della gamma DR a cui si poi aggiunti quelli dei brand EVO e Sportequipe.

"Il modello industriale messo in piedi da DR Automobiles e i risultati commerciali che lo stesso ha generato, pongono oggi il gruppo italiano come uno degli interlocutori privilegiati dell’industria automobilistica cinese" si spiega da Macchia d'Isernia ricordando come la strategia del gruppo "non prevede delle joint-venture ma accordi di collaborazione attraverso i quali il gruppo preserva la propria piena autonomia ed il controllo totale del pacchetto azionario".

Sono pertanto in fase di trattativa nuove partnership con alcuni colossi asiatici. Una di queste appunto è quella appena siglata con Baic, azienda statale cinese produttrice di autoveicoli, motoveicoli, mezzi commerciali e militari con sede a Pechino che oggi produce in Cina anche per altri brand europei ed asiatici ed è la quarta azienda automobilistica cinese per volumi di vendite. In realtà - si ricorda - la collaborazione tra DR Automobiles e BAIC è operativa già dallo scorso anno ed ha portato allo sviluppo di alcuni modelli come la EVO 5, recentemente lanciata in gamma EVO e l’ICKX K2, con cui ha appena debuttato il nuovo brand premium del gruppo. Questa partnership è stata ora allargata ad altri prodotti. Prevede un rapporto di esclusiva per l’intero mercato europeo finalizzato alla progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di nuovi modelli.

Dr parla "di un accordo strategico in funzione del processo di espansione non solo sul mercato italiano ma anche sui mercati esteri, quest’ultimo appena avviato dal gruppo italiano. Il primo mercato oltre i confini nazionali a beneficiarne sarà quello spagnolo, dove DR Automobiles ha già iniziato ad operare, vendendo da gennaio ad oggi oltre 1.500 automobili".