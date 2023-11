DS Automobiles: nuova gamma DS 4 e DS 7

DS Automobiles introduce importanti novità a partire da novembre 2023 sulla gamma DS 4 e DS 7.

Quattro livelli di allestimento (Bastille Business, Performance Live, Rivoli e Opera) sono disponibili sulla DS 4, la versione entry level comprende ora un equipaggiamento più ricco e va a sostituire il precedente Trocadero.

Nuovi contenuti per la configurazione Bastille Business che comprende cerchi in lega Firenze da 19 pollici, telecamera posteriore, profili cromati per portiere e pannelli. Nella dotazione di serie son inclusi i sensori parcheggio, sedili comfort in tesso e tela, sedili anteriori con regolazione lombare manuale, appoggiamiti anteriore e posteriore centrale con passaggio per gli sci.

A richiesta optional l’head up display e l’IRIS Navigation Systems, Pack Keyless, portellone motorizzato e Pack Techno. Gli interni mantengono le caratteristiche della Trocadero e sono caratterizzati da tessuto e tela DS.

DS Automobiles: nuova strategia per la DS 7

Il brand francese introduce una nuova combinazione degli optional in risposta alle esigenze dei clienti, novità per quanto concerne gli equipaggiamenti grazie all’arrivo della nuova tinta metallizzata Grigio Titanio che va a sostituire la tinta Grigio Platino, sulle versioni E-TENSE montano ora il caricatore di bordo da 3,7 abbinato ad un cavo Modo 2.

Cinque i pack a disposizione:

• Alarm, Acmes & Camera Pack comprende: la telecamera di retromarcia, antifurto, apertura elettronica del portellone posteriore, keyless access

• Pack Drive Assist + Vision 360: maggiore sicurezza alla guida grazie ai nuovi sistemi ADAS

• Panoramic Pack: include il tetto panoramico, vetri stratificati e oscurati, climatizzatore automatico bizona esteso, barre sul tetto, orologio BRM R180 e pedaliera in alluminio

• Sound Pack punta sulla presenza dell’Hi-Fi System Local Electra

• Pack Drive Assist, Vision 360 e Night Vision.