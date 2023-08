DS Automobiles: si è conclusa la sua nona stagione in Formula E

DS Automobiles ha concluso ha sua nona stagione in Formula E.

Un anno ricco di colpi di scena, il debutto della terza generazione di monoposto di Formula E ha caratterizzato l’intera stagione.

Il Team DS Penske nel corso dei sette mesi di presenza nel Campionato di Formula E ha disputato diverse gare che non hanno soddisfatto gli obiettivi prefissati.

La DS E-Tense FE23 due volte Campione del Mondo in Formula E ha conquistato una splendida vittoria in India a Hyberabad per poi arrivare a un secondo posto a Città del Capo (Sudafrica) e a un terzo posto a Berlino (Germania).

DS Automobile si posiziona terza tra i sette brand costruttori che hanno partecipato al Campionato Mondiale FIA Formula E 2023

Tre podi conquistati nel corso dell’intera stagione e soprattutto tanti insegnamenti da portare a casa e che saranno preziosi per il futuro, DS Autombiles si sta già preparando per la nuova stagione, il costruttore premium del Gruppo Stellantis è detentore di un doppio titolo nel 2019 e 2020.

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance: "Siamo giunti al termine di questa nona stagione, un momento speciale che ci consente di fare un bilancio di questi lunghi mesi di attività. In dicembre abbiamo dato il via a una serie di montagne russe di emozioni, che si sono concluse domenica sera dopo l'ultima gara di Londra. Emozioni a volte molto positive, come la vittoria in India e i podi a Città del Capo e poi a Berlino, così come la pole position a San Paolo. Altre volte emozioni più negative, con gare che non si sono svolte come avevamo sperato. È a partire da tutte queste emozioni che dobbiamo costruire la nostra prossima stagione, facendo leva sui punti positivi e lavorando sempre di più per migliorare gli aspetti che non hanno funzionato. Ed è esattamente ciò che faremo, perché abbiamo una squadra ricca di talenti diversi, sempre pronta a impegnarsi per migliorare e animata da una grande voglia di vincere. In settembre inizieremo immediatamente a preparare la stagione 10 con il chiaro obiettivo di migliorare il risultato ottenuto in questa stagione per tornare al livello più alto della classifica. Infine, desidero ringraziare tutto il Dream Team DS PENSKE per il grande impegno profuso durante questo lungo campionato".