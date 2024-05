DS Automobiles lancia tre serie speciali che nascono sulla base delle DS 3, DS 4 e DS 7.

Si tratta della Collezione Antoine De Saint-Exupery, in occasione dell’80° anniversario della sua scomparsa, DS Automobiles lancia delle edizioni speciali.

Un’artista, scienziato, umanista, narratore, Antoine de Saint-Exupery è divenuto celebre e per molti aspetti una leggenda, per via delle sue opere letterale.

DS Automobile Antoine de Saint-Exupery: quattro opere

Il Piccolo Principe, Corriere del Sud, Cittadella e Volo di Notte, quattro famosissime opere proposte sui modelli DS 3, DS 4 e DS 7.

Ogni modello è disponibile in uno speciale colore “Volo di notte”, una vernice composta da pigmenti che creano riflessi dorati. Gli interni sono impreziositi dalla pelle Nappa Marrone Criollo, rivestimento che contribuisce a ricreare un’atmosfera interna in perfetto stile anni ’20.

Una selleria in pelle che è accompagnata da una nuovissima tecnica di ricamo che riveste il cruscotto.

La DS 3 Antoine de Saint-Exupery ha una dotazione di serie completa che comprende i cerchi in lega NICE da 18 pollici, il navigatore connesso con DS IRIS System e Chapt, i sedili riscaldati e ventilati e il sistema Keyless Entry & Start.

La compatta francese è disponibile nelle versioni E-Tense 100% elettrica, Hybrid, PureTech 130 benzina e BlueHDi 130 Diesel.

La DS 4 Antoine de Saint-Exupery si ispira alla famosa citazione tratta dal “Corriere del Sud”, il primo libro pubblicato dall’autore. Presenta cerchi in lega da 19 pollici, badge identificativi sulla carrozzeria e copriruota in tinta “Volo di Notte”.

La completa dotazione di serie comprende i sedili anteriori riscaldati, massaggianti e ventilati, i rivestimenti interni in pelle Marrone Criollo Opera e battitacco specifici.

Viene offerta con quattro motorizzazioni, Plug-in Hybrid 225, Hybrid, PureTech 130 benzina e BlueHDi 130 Diesel.

Per chi ama i SUV confortevoli e con una spiccata personalità, la DS 7 Antoine de Saint-Expery è un mix di eleganza ed esclusività. Questo allestimento riporta sulla carrozzeria la citazione “La saggezza delle sabbie”, una raccolta di riflessioni sulla condizione umana, postuma all’autore.

Cerchi New York da 21 pollici, cristalli fonoassorbenti e motorizzazioni ibride plug-in con potenze fino a 360 cavalli, la rendono tanto esclusiva quanto tecnologica e ricercata