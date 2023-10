Ducati DesertX Rally: nessun limite all’avventura

Ducati DesertX Rally è una moto specialistica per l’off-road.

È dotata di un cerchio anteriore da 21 pollici e posteriore da 18, ha una componentistica di diretta derivazione racing e sospensioni pensate per un utilizzo estremo in fuoristrada, la Ducati DesertX Rally ha uno stile unico e distintivo.

Una livrea totalmente inedita, tante le novità che debuttano su questa moto specialistica, a iniziare dalle sospensioni Kayaba con circa maggiorata con forcella a cartuccia chiusa e ammortizzatore con pistone maggiorato.

Le ruote sono a raggi centrali, una soluzione derivata dal fuoristrada racing, presente anche un paracoppa in carbonio forgiato, leggero e resistente, le pedane del cambio e la leva freno posteriore ricavati dal pieno.

All’avantreno la DesertX Rally è dotata di nuove piastre in alluminio ricavate dal pieno

Per migliorare la scorrevolezza della forcella, i suoi foderi sono dotati di Kashima Coating con steli con trattamento superficiale DLC, rispetto alla versione “normale” varia anche l’escursione della ruota di 20 mm per un totale di 250 mm.

Al retro cambia anche il forcellone in allumino, varia ora il punto di attacco rispetto alla Desert Standard, l’ammortizzatore è completamente regolabile e dotato di un pistone maggiorato, la corsa della ruota posteriore aumenta di 20 mm per un totale di 240 mm.

Ducati Desert Rally: motore bicilindrico Testastretta da 110 CV

Un motore bicilindrico Testastretta da 937 cm3 capace di sprigionare una potenza massima di 110 cavalli a 9.250 giri al minuto per una coppia massima di 92 Nm a 6.500 giri al minuto.

Sei le modalità di guida (Riding Mode):

• Sport

• Urban

• Touring

• Wet

• Enduro

• Rally.

Per gli intervalli di manutenzione per la Ducati DesertX Rally sono previsti ogni 15.000 km o 24 mesi con controllo del gioco valvole ogni 30.000 km. Disponibile anche in versione da 35 kW per i possessori di patente A2.