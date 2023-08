Ducati inaugura una nuova concessionari a Cosenza

Ducati ha inaugurato una nuova concessionaria a Cosenza, punto di riferimento per i Ducatisti del nord della Calabria.

Il dealer monomarca si estende su di una superficie di oltre 300 m2 e ospita l’intera gamma Ducati Scrambler, presente anche una zona dedicata all’abbigliamento e agli accessori, così come un’officina con servizio di assistenza e service.

La nuova concessionaria Ducati è situata nel comune di Rende in una posizione strategica perché si affaccia su di una strada di grande passaggio che porta verso la città di Cosenza.

Con l’apertura del centro di Cosenza, Ducati prosegue nel suo percorso di espansione

Sono oltre 800 i dealer della Casa di Borgo Panigale sparsi in 96 paesi nel mondo, all’inaugurazione della nuova concessionaria Ducati Cosenza era presente anche Francesco Milicia, VP Global Sales and After Sales di Ducati.

Per consultare l’elenco delle concessionarie ufficiali Ducati, sul sito ufficiale nella sezione concessionarie con il servizio Dealer Locator, è possibile consultare gli orari di aperture di tutte le concessionarie della rete.