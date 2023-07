Ducati Streetfighter V4: anima racing e il pacchetto Sport

Ducati Streetfighter V4 rappresenta il riferimento nel segmento delle naked supersportive.

Nata nel 2023, la Ducati Streetfighter ha seguito le orme della Panigale V4, portando all’estremo il concetto di “Fight Formula”, una nuda che riprende motore, ciclistica e diversi elementi della superbike stradale.

La Panigale V4 è stata spogliata delle carene, per ottenere una nuda leggera e dal look cattivo, la super naked italiana è spinta dal motore Desmosedici Stradale da 208 cavalli è equipaggiata di ali biplano e di una dotazione elettronica di ultima generazione.

Ducati Streetfighter V4: pacchetto Sport

Il pacchetto Sport disponibile sulla Ducati Streetfighter V4 consente un ulteriore risparmio di peso, in quanto include diversi accessori in alluminio ricavato dal pieno come il tappo serbatoio, leve freno e frizione e contrappesi manubrio, mentre in materiale composito è il leggero portatarga.

In fibra di carbonio possono essere a richiesta, realizzati anche il parafango anteriore e posteriore, cover strumentazione, serbatoio e ali biplano. La presenza di silenziatori Akrapovic, oltre a rendere il sound del motore Ducati V4 più cattivo, consente anche un risparmio di peso di 0,4 kg, il corpo del terminale è in lega di titanio, il fondello in carbonio.

Per chi desidera il massimo delle prestazioni e leggerezza è disponibile l’impianto di scarico completo della Akrapovic, interamente in titanio, nasce grazie alla collaborazione con Ducati Corse e consente un risparmio di peso di 5,5 kg per un incremento di coppia e potenza del 6%. Lo scarico viene consegnato con un filtro aria in poliestere di chiara derivazione racing e con una mappatura dedicata che comprende diversi parametri specifici del DTC, DWC, DPL e DSC.

L’impianto di scarico completo della Akrapovic per Ducati Stretfighter V4 consente anche l’accesso in pista durante le giornate con limiti fonometrici.