Due giorni di test per Isotta Fraschini e Michelotto Engineering

L’impegno di Isotta Fraschini per sviluppare la sua hypercar continua senza sosta e mercoledì e giovedì di questa settimana è stato il tracciato spagnolo Ciudad del Motor de Aragón ad ospitare la vettura del marchio milanese e la squadra della Michelotto Engineering.

Per la prima volta la vettura ha iniziato a svolgere delle sessioni in pista con un numero di giri sempre maggiore, per verificarne le reazioni anche sotto stress.

Jean-Karl Vernay ha dichiarato : «I miei primi due giorni di test sono stati positivi ed è stato un piacere tornare a guidare un prototipo, in particolare una LMH. Ottimo il feeling con la macchina, la cui base è davvero buona, e sono rimasto davvero impressionato dal riuscire a fare così tanti giri. Un punto a favore sull'affidabilità, proprio un settore su cui abbiamo lavorato per essere sicuri che la macchina funzionasse bene con il sistema ibrido e la rigenerazione. La Tipo 6 LMH Competizione sembra molto promettente. È stato molto divertente guidare questa bellissima macchina e lavorare con Isotta Fraschini e la Michelotto Engineering, non vedo l'ora che arrivi il prossimo test».

In macchina si sono alternati i tester Marco Bonanomi e Jean-Karl Vernay.