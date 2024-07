Festeggia proprio domani i suoi 125 anni la Fiat, la storica casa automobilistica italiana ufficialmente fondata l’11 luglio 1899 presso il Palazzo Bricherasio di Torino da Giovanni Agnelli.

In occasione di questo impostante anniversario, Subito, piattaforma leader in Italia nell'acquisto di auto, ha indagato la passione degli abitanti del Bel Paese per il mondo Fiat.

La passione per la Fiat e soprattutto per il modello Panda, si percepisce anche nel mondo dell’usato e nelle classifiche stilate da Subito Motori negli ultimi 5 anni sulle parole più cercate. Infatti la Fiat Panda ha sempre occupato o la prima o la seconda posizione del podio all’interno della top 10 a partire dal 2018.

Attualmente gli annunci live sulla piattaforma per la parola chiave “Fiat” ammontano a oltre 233 mila.

Il comportamento degli italiani non mente, analizzando la piattaforma emerge, che nel periodo da gennaio a maggio 2024, sono state oltre 230 mila le ricerche dell’iconico brand Fiat all’interno di Subito Motori, ma ancora più interessante è il valore rappresentato dalle ricerche della “Fiat Panda” nella sottocategoria “auto” con oltre 400 mila a conferma dell’amore per questo modello da parte degli italiani che in tutto il 2023 hanno ricercato questa vettura più di 2 milioni di volte.