Suzuki e Vitara è un SUV completamente elettrico che rappresenta il debutto nel segmento delle EV per il Marchio di Hamamatsu.

Sarà prodotta nello stabilimento Suzuki Motor Gujarat in India, la nuova e Vitara arriverà in Italia entro l’estate 2025.

Ha un design robusto e si caratterizza per gli pneumatici di generosa dimensione e per il passo lungo.

Il propulsore è costituito da un sistema eAxle (assale elettrico) che abbina la presenza del motore elettrico e l’inverter, insieme alle batterie al litio ferro-fosfato. Due gli eAxle che danno vita a un sistema di trazione integrale elettrica che sfrutta tutta l’esperienza del Marchio nella tecnologia 4x4.

Tra le varie modalità di guida selezionabili dal pilota tramite il pratico selettore posto lungo il tunnel centrale, quella “ Trail ” consente di uscire con relativa facilità da situazioni difficili, grazie all’azione dei freni che agiscono sulla ruota che slitta in modo tale da distribuire la coppia motrice allo pneumatico opposto (LSD).

Suzuki e Vitara nasce sulla piattaforma Heartect-e

Una struttura leggera e robusta, in grado di massimizzare gli spazi interni. Totalmente assente la presenza di longheroni d’irrobustimento.

Toshihiro Suzuki, Presidente Suzuki Motor Corporation: “La e Vitara è il nostro primo BEV, sviluppato attraverso un approfondito processo di miglioramento continuo, con l’obiettivo di creare una vettura facile da usare per i nostri clienti. Per realizzare una società neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2, forniremo ai clienti una varietà di scelte tra cui BEV, veicoli ibridi e veicoli a metano, su misura per regioni specifiche. L'introduzione della e Vitara rappresenta una pietra miliare significativa per il raggiungimento della neutralità delle emissioni di carbonio.Dopo il lancio della e Vitara, continueremo ad ampliare la nostra gamma di BEV e a proporre soluzioni di mobilità su misura per le esigenze di specifici Paesi e regioni”.