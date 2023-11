EasyPark Group intende acquisire Flowbird Group

EasyPark Group, azienda di primo piano nel settore dei servizi mobile per i parcheggi a pagamento si appresta ad acquisire Flowbird Group, gestore globale della mobilità che fornisce soluzioni integrate di parcheggio e trasporto.

“Nel prossimo capitolo del suo percorso di crescita, EasyPark Group intensificherà gli sforzi e la dedizione per migliorare la qualità della vita nelle aree urbane. Grazie a un mix di servizi di mobilità e trasporto, EasyPark Group migliorerà il flusso del traffico urbano, la gestione dello spazio e l'accessibilità in tutto il mondo. Daremo ai nostri partner la possibilità di reinvestire nel trasporto pubblico, negli spazi verdi urbani e nella sicurezza delle città” ha dichiarato Cameron Clayton , CEO di EasyPark Group.

“L’intenzione di acquisire Flowbird Group potenzierà la nostra proposta per le città, i partner e gli utenti, unendo gli sforzi per garantire la massima soddisfazione dei clienti perseguendo una visione di sviluppo e innovazione a lungo termine. Questa opportunità apre nuove prospettive ai dipendenti di entrambe le aziende e siamo quindi entusiasti di poter accogliere Flowbird Group nel team di EasyPark Group. Insieme, puntiamo ad acquisire una maggiore responsabilità nella digitalizzazione della mobilità urbana, e la nostra aspirazione è diventare il principale fornitore di piattaforme di mobilità a livello globale, non appena l'accordo sarà concluso” ha concluso Clayton.

Flowbird Group opera nel mercato con più marchi tra cui Flowbird, YourParkingSpace, TPARK, Extenso Cloud e Yellowbrick, fornendo un ampio spettro di soluzioni di mobilità.

“Non vediamo l’ora di unirci a EasyPark Group. Questa combinazione perfettamente complementare mira a creare un player integrato che consenta nuove soluzioni di mobilità multimodale a beneficio dei pendolari e dei viaggiatori che cercano soluzioni efficienti e sostenibili. Siamo lieti di iniziare questa collaborazione con il leadership team di EasyPark Group e di intraprendere un nuovo percorso imprenditoriale non appena finalizzeremo l'accordo” ha dichiarato Frederic Beylier, CEO di Flowbird Group.