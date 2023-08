EasyPark: tra le app più scaricate in estate

È tra le app più scaricate durante i mesi estivi, EasyPark è al primo posto in classifica in Apple Store e al secondo posto in Android Play Store

EasyPark è tra le app più scaricate in Italia durante i mesi estivi.

Rispetto ai mesi invernali, in estate il download di questa utile quanto pratica applicazione, raddoppia, rispetto al mese di gennaio 2023, a giugno la EasyPark Italia ha registrato un aumento di utenti pari al 100%.

I pagamenti digitali si rivelano più pratici e immediati, di anno in anno aumentano coloro che scelgono di effettuare il pagamento della sosta con questa tipologia di applicazione, a giugno 2023 la percentuale di nuovi utenti che hanno utilizzato EasyPark per la prima volta è cresciuta del 35% rispetto allo stesso mese del 2022.

I nuovi utenti che hanno gestito e pagato la sosta via app sono stati 517.000, un numero che si aggiunge ai milioni di clienti che ogni anno scelgono EasyPark.

EasyPark è disponibile sia IOS e Android

Perché nei mesi estivi si diventa più digitali? Una domanda a cui è facile rispondere analizzando tre fattori:

• aumentano gli spostamenti per via dell’affluenza di turisti nelle principali città italiane

• l’utilizzo di una app che offre la stessa parking experience in Italia quanto all’estero

• la presenza di una app dedicata ai possessori di uno smartphone con sistema operativo IOS o Android.

Vincenzo Nubile, Regional Marketing Manager South & Central Europe di EasyPark Group: “Per promuovere un’efficace trasformazione digitale è necessario creare l’abitudine all’innovazione, fornendo alle persone strumenti e servizi che migliorino la loro vita quotidiana. Abbiamo notato che chi scopre la nostra app in estate, prosegue poi a utilizzarla anche quando rientra in città. Tra i diversi motivi, spicca senza dubbio la velocità: con EasyPark, in soli 25 secondi si è pronti a iniziare la sosta dal proprio smartphone" aggiunge Vincenzo Nubile, Regional Marketing Manager South & Central Europe di EasyPark Group “Per accelerare la diffusione del cashless e dei pagamenti digitali la ricetta è proprio questa: rendere i processi semplici, intuitivi e immediati per tutti gli utenti”.