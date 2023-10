EICMA 2023: grandi novità per la nuova edizione

EICMA 2023 sarà una nuova e ricca edizione piena di novità.

Si svolgerà dal 9 al 12 novembre presso la Fiera Milano a Rho, in occasione dell’edizione 2023 di EICMA gli organizzatori hanno annunciato in anteprima il lancio dell’EICMA Esports Arena, il nuovo contenuto espositivo dedicato al mondo degli sport elettronici e videogiochi motorsport.

Altra novità è l’EICMA ESPORTS MX aperto ai giocatori di tutta l’Europa e Stati Uniti, quattro le gare in calendario che si svolgeranno sulle riproduzioni digitali delle piste italiane più leggendarie e rappresentative, prima tappa a Maggiora il 2 ottobre per poi passare ad Arco di Trento il 9 ottobre, a Mantova il 16 ottobre e infine a Riola Sardo il 23 ottobre.

I primi 10 classificati saranno omaggiati di un biglietto dove potranno assistere sabato 11 novembre alle finali nella EICMA Esports Arena.

EICMA 2023: tante le iniziative digitali

Per sviluppare un progetto sul gaming senza precedenti, EICMA ha scelto Init Esports, una realtà americana leader a livello mondiale in eventi di SIM Racing e tornei di Esports motociclistici.

Stefy Bau CEO di Init Esports e campionessa pluri-iridata di motocross ha dichiarato: “…incontrare i ragazzi e le ragazze dove sono, online. Attraverso questa iniziativa di EICMA diamo loro la possibilità di vivere un'esperienza entusiasmante, ma siamo lieti di contribuire anche a promuovere l'interesse per il settore. Un’opportunità privilegiata per coinvolgere giovani e giovanissimi e promuovere i valori del nostro mondo” ha parlato proprio il direttore esecutivo di EICMA, Giacomo Casartelli, che vede in questo nuovo contenuto, “che è per noi un posizionamento strategico voluto e ricercato, uno strumento efficace ed indispensabile per creare un ponte tra il mondo digitale e quello fisico senza soluzione di continuità e per dialogare con i futuri clienti dell’industria che portiamo in scena”.