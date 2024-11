Ducati Panigale V2 e Streetfighter V2 debuttano a EICMA 2024.

Due moto, una sportiva e una naked, che testimoniano quanto il Marchio di Borgo Panigale creda nel bicilindrico. Le nuove Ducati Panigale V2 e Streetfighter V2 sono le più leggere di sempre ma anche le più performanti nella loro categoria.

Ducati Panigale V2 e Streetfighter V2, motore bicilindrico e ciclistica da riferimento

Entrambe sono animate da un potente e nuovissimo motore V2 da 890 cm3. Si tratta del bicilindrico più leggero mai prodotto da Ducati. Un motore da 120 cavalli che pesa soli 54,5 kg, oltre 9 kg in meno rispetto al Superquadro che sostituisce. In presenza dello scarico racing, la potenza aumenta a 126 cv, con una riduzione di peso di ulteriori 4,5 kg.

Numeri da record che impattano, positivamente, anche sulle prestazioni e sul piacere di guida. La Panigale V2 ha un peso in ordine di marcia e senza carburante di 176 kg, la Streetfighter V2 pesa 175 kg, per un rapporto peso potenza di 0,69 CV/kg.

Entrambi i modelli sono disponibili anche nella versione da 35 kW per i possessori di patente A2.

La sportiva e le naked di Borgo Panigale vantano una ciclistica da riferimento. Il forcellone bibraccio si ispira a quello montato sulla V4 ed offre gli stessi benefici in termini di stabilità in curva e feeling di guida in pista.

La forcella anteriore è una Marzocchi, il mono posteriore è un Kayaba. Sulle versioni V2 S, forcella e ammortizzatore sono Ohlins e la batteria è agli ioni di litio.

Rispetto alla Panigale V2, la Streetfighter V2 monta un forcellone allungato di 30 mm e l’ammortizzatore di sterzo Sachs.

I nuovi cerchi fusi calzano pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV da 120/70 all’anteriore e da 190/50 al retro.

L’impianto frenante si avvale di una coppia di dischi Brembo all’anteriore da 320 mm e pinze monoblocco M50.

La nuova Ducati Panigale V2 sarà disponibile a partire da gennaio 2025 nelle versioni V2 e V2 S, nella sola livrea RED. La Streetfighter V2 arriverà a partire da marzo 2025. Entrambe sono disponibili in configurazione biposto, le versioni V2 S saranno vendute in configurazione monoposto con kit passeggero offerto come accessorio.