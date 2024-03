Elettrica o ibrida, la nuova Peugeot 3008 punta sempre più in alto

Sulla terza generazione debutta la versatile piattaforma multi energia Stla Medium: per la zero emissioni più di 500 km di autonomia. Tutte le versioni beneficeranno degli eco-incentivi

Arrivata alla terza generazione la Peugeot 3008 alza ancora di più l’asticella delle sue ambizioni, proponendosi con uno stile suggestivo e personale, all’esterno come nell’abitacolo, e con soluzioni tecnologiche davvero premium. Portabandiera di questa evoluzione-rivoluzione del brand la versione 100% elettrica del Suv francese, un modello sul quale debutta la nuova piattaforma multi energia STLA Medium del gruppo, un pianale versatile, pensato per ospitare con minimi adattamenti versioni a batteria normale, ad alta potenza, ibride e plug-in. In Italia al debutto la nuova 3008 sarà proposta in versione ibrida, con motore da 136 cavalli e un listino ante-incentivi di 38700 euro nell’allestimento Allure, ma anche se la ripartizione delle vendite in Italia dovrebbe vedere la Bev ritagliarsi una quota non superiore al 15-20% è indubbio che sia la 100% elettrica (che ha visto un taglio di listino a 41.980 euro per rientrare nei bonus) a testimoniare le possibilità di evoluzione futura del brand.

All’esterno gli stilemi aggressivi delle ultime Peugeot – a iniziare dal triplo artiglio delle luci - rendono la 3008 più imponente di quanto i suoi 4,45 metri di lunghezza lascino pensare: grazie a un intelligente taglio della coda, poi, è stato possibile mantenere un andamento da coupè senza sacrificare il bagagliaio posteriore da 520 litri. La compattezza del pacco batterie (la versione di lancio è da 73 kWh, aspettando la long range da 98) permette di avere a bordo tutto lo spazio necessario per 5 persone.

Rispetto alla versione ibrida che rischia di essere sottodimensionata, l’elettrica – con i suoi 210 CV – garantisce poi prestazioni decisamente soddisfacenti (grazie anche a una coppia da 343 nM) ma senza influire troppo sull’autonomia che – con circa 500 km teorici – è fra le migliori del segmento. A tranquillizzare il conducente anche le modalità intelligenti di pianificazione dei tragitti, con un sistema di valutazione anche dell’andamento del terreno (in salita il fabbisogno di kW sale vertiginosamente): tutto gestibile via app e sul grande Panoramic i-Cockpit, uno schermo HD curvo da 21” che raccoglie la strumentazione e il monitor centrale di solito adibito a infotainment, clima e navigazione.

Ad aumentare il senso di spaziosità per i passeggeri anteriori lo spostamento del selettore del cambio automatico sulla plancia, ora posizionato a destra del volante, proprio accanto al pulsante di avviamento dell'auto così da consentire accensione e gestione del cambio con un unico gesto. Se non bastasse, è disponibile come optional un secondo schermo inferiore personalizzabile per gestire i diversi sottomenù. Il tutto aggiornabile Over-The-Air e compatibile con Apple CarPlay, Android Auto: in abbonamento poi sono disponibili le opzioni di intelligenza artificiale di ChatGPT, anche se l’impressione è che al momento sia una funzione dimostrativa più che una modalità game changer.

In marcia la E-3008 si rivela silenziosa, piuttosto scattante (grazie alla coppia da 343 Nm) e stabile in curva anche sfruttando appieno le potenzialità della modalità di guida Sport (ma per non sacrificare troppo la batteria meglio optare per Eco o Normal).

Inutile dire che sul nuovo Suv Peugeot la disponibilità di sistemi di assistenza alla guida è al top, per confermare una leadership tecnologica che è parte importante del piano strategico Dare Forward di Stellantis. Le batterie sono garantite per 8 anni/160.000 km al 70% della capacità e con la dotazione di serie si possono ricaricare fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 160 kW in continua così da risalire dal 20 all’80% in 30 minuti. Peccato che il caricatore da 22 kW sia opzionale: in compenso con la funzionalità V2L (Vehicle to Load) la nuova 3008 può diventare una piccola centrale elettrica in grado di alimentare dispositivi elettrici esterni collegati direttamente alla presa della macchina.