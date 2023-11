Elisabeth Leriche Direttrice Marketing Renault Italia

Elisabeth Leriche è stata nominata Direttrice Marketing Renault Italia.

A partire dal mese di novembre 2023, Leriche già membro dal 2019 del Board di Renault Italia, assume il ruolo di Direttrice Marketing, sostituisce Biagio Russo, che ricoprirà il ruolo di Full Life Management Leader (Responsabile delle strategie commerciali) all’interno della nuova Business Unit Ampere (Parigi).

Elisabeth Leriche si è laureata all’Essec Business School nel 1995, ha iniziato la sua carriera in Cartier e Guerlain nel Marketing per poi entrare in Publicis Media nel 2001. A partire dal 2003 entra in Renault Italia per seguire la Formula 1 e gli eventi, nel 2008 è nominata Adversiting e CRM Manager.

Elisabet Leriche nel 2019 entra nel Board di Renault Italia ed è nominata Total Customer Experience Director.

Nel mese di marzo 2021 assume l’incarico della Direzione Qualità e Servizi, nel novembre del 2023 quella di Direttrice Marketing Renault Italia.

Leriche continuerà a riportare a Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato Renault Italia