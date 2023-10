Emitech inaugura un nuovo centro prove per batterie e celle a combustibile

Il mese scorso presso la sua sede di Bourgoin-Jallieu, Emitech ha inaugurato un nuovo centro prove per batterie e celle a combustibile

Emitech ha inaugurato presso la sede di Bourgoin-Jallieu un nuovo centro prove per batterie elettriche e celle a combustibile.

Obiettivo zero emissioni di gas sera, il Gruppo Emitech è conosciuto per la veridicità e la completezza dei suoi test, dal BMS, il nucleo elettronico, alle celle, moduli e pacchetti.

Nel futuro l’azienda prevede di rafforzare i suoi test comprendendo anche una valutazione sulla resistenza delle batterie elettriche alle vibrazioni, condizioni climatiche e raffreddamento, interessante è anche analizzare i dati provenienti dalle batterie durante le fasi di carica / scarica.

Altro aspetto importante nello studio sulle batterie e celle a combustibile per auto è quello di verniciare la compatibilità elettromagnetica degli stessi e la resistenza alle interferenze.

Come si comportano le batterie in caso di cortocircuito e deformazione dell’involucro di protezione?

Emitech punta a realizzare una serie di test sulla sicurezza non solo di batterie elettriche ma anche per le celle a combustibile che utilizzano l’idrogeno immagazzinato nei serbatoi.

Nel 2023 il Gruppo Emitech punta a raggiungere i 70M di fatturato, il settore dei trasporti rappresenta per l’azienda il 50% del fatturato.

“Per quanto riguarda le celle a combustibile, che producono energia elettrica utilizzando l'idrogeno

immagazzinato nei serbatoi, le attività di Emitech si concentrano sul settore dell'idrogeno nella regione Rhône-Alpes, vicino a Lyon, con i suoi centri a Bourgoin-Jallieu per i test climatici e vibrazionali, Chassieu per i test EMC e Saint-Chamond per le prove idrauliche antincendio e dei serbatoi.

Il coinvolgimento di Emitech nello sviluppo e nella qualificazione delle celle a combustibile si basa su tre aree di competenza uniche e complementari: gestione dei test, progettazione di banchi di prova e sistemi di controllo e competenza ingegneristica. Un esempio concreto è l'implementazione di test climatici su una cella a combustibile”.