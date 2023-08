Esodo 2023: Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato insieme per promuovere la cultura della guida sicura

Domani sabato 5 agosto è previsto bollino nero, al via attività di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale

A partire da sabato 5 agosto, e durante altri due weekend del mese, più precisamente il 12 e 26 agosto, nelle principali aree di servizio della rete autostradale, i poliziotti della Polizia Stradale forniranno consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale.

Gli operatori della specialità creeranno uno spazio di interazione per i viaggiatori, ai quali saranno anche distribuiti dei gadget, intrattenendo i più piccoli con momenti di gioco, per coinvolgere le famiglie in momenti di sensibilizzazione sui temi dedicati alla sicurezza stradale.

L’iniziativa, volta a sensibilizzare gli utenti sui comportamenti di guida corretti.

Il tour della carovana sulla sicurezza alla guida prevede complessivamente 7 tappe, individuate in corrispondenza dei punti maggiormente trafficati della rete.

Nei fine settimana dell’esodo, il tour inizierà il 5 agosto in due aree di servizio della direttrice Sud, A1 Secchia Ovest e A14 La Pioppa Ovest, e proseguirà sabato 12 agosto in A1 Badia al Pino Ovest e A1 Cantagallo Ovest. Durante il controesodo, il 26 agosto, sarà la volta delle aree di servizio della direttrice Nord: A1 Secchia Est; A14 Conero Est e A1 Casilina Est.