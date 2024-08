Riparte dall’Emilia-Romagna l’iniziativa di Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale e promuovere comportamenti corretti alla guida.

La Polizia Stradale sarà presente in alcune aree di servizio della rete autostradale, insieme a personale di Autostrade per l’Italia per fornire agli utenti in transito, consigli utili sulla viabilità e assistenza.

Per l'occasione sarà allestito un punto di contatto per gli utenti in transito in cui saranno posizionati l’ufficio mobile con auto e moto della Polizia Stradale.

Il messaggio sarà quello di sensibilizzare i guidatori sui temi dedicati alla sicurezza stradale come la distrazione, l’utilizzo delle cinture di sicurezza, l’osservanza dei limiti di velocità o della distanza di sicurezza.

La carovana farà nuovamente tappa in Emilia-Romagna in occasione del controesodo sabato 31 agosto presso l’area di servizio “Secchia Est”, sull’A1 Milano Napoli, per agevolare gli utenti nell’ultimo weekend di controesodo.