In occasione della Monterey Car Week Ferrari ha presentato in diretta streaming una nuova interpretazione della 812 Competizione

Ferrari 812 Competizione Tailor Made è una sportiva unica nel suo genere.

Nasce da un foglio bianco, il Centro Stile Ferrari ha realizzato una splendida one off su misura, la Ferrari 812 Competizione sarà prodotta in soli 999 esemplari, uni dei quali realizzato per uno scopo benefico.

Esemplari destinati esclusivamente ai migliori collezionisti che sono affezionati al canto e alle prestazioni del dodici cilindri aspirato, all’interno di questa supercar una targhetta celebrativa riporta il numero progressivo di realizzazione.

La Ferrari 812 Competizione Tailor Made è stata commissionata da Ferrari North America

Si tratta della filiale americana della casa di Maranello, la 812 Competizione Tailor Made sarà battuta all’asta in occasione del Ferrari Gala che si svolgerà a New York il prossimo 17 ottobre, il ricavato verrà devoluto a favore di diversi progetti di supporto all’istruzione di nuove generazioni di giovani, un tema da sempre sostenuto dal brand italiano.

La 812 Competizione Tailor Made ha una linea originale, la principale sfida affrontata dal Centro Ferrari nella realizzazione di questa customizzazione è stata quella di ricercare un equilibrio perfetto tra una realizzazione tecnica impeccabile e il mantenimento di una linea che rappresenta il meglio della produzione di Maranello, un modello disegnato da Flavio Manzioni, Ferrari Chief Design Officer.

Uno sfondo Giallo Tristrato opaco sul quale sono state tracciate in Nero DS Sketch opaco le linee immaginate dal designer nel corso della progettazione della 812 Competizione, figura così una lama in fibra di carbonio che taglia sul piano orizzontale il cofano motore fungendo da presa d’aria per il dodici cilindri a V.

Anche gli interni in Alcantara sono di nuova concezione realizzati per il 65% da poliestere riciclato, un materiale presentato in anteprima assoluta su Ferrari Purosangue.

Cuore della 812 Competizione è il V12 da 830 cavalli, uno dei propulsori aspirati più potenti mai prodotti dalla Casa di Maranello, un motore dalla potenza impressionante e dal sound esaltante.

La Ferrari 812 Competizione Tailor Made rappresenta una delle infinite possibilità di personalizzazione e combinazione offerte dal programma Ferrari Tailor Made.