Ferrari LaFerrari festeggia i suoi primi 10 anni

Ferrari LaFerrari fu presentata al Salone dell’Auto di Ginevra nel 2013.

A distanza di 10 anni è ancora una vettura attuale e di riferimento, la Ferrari LaFerrari è nata dalla matita di Flavio Manzoni ed abbina alla perfezione la pura artigianalità italiana con una tecnologia all’avanguardia.

Prima auto del Cavallino Rampante con alimentazione ibrida, non ha tradito il DNA delle vetture di Maranello. E né poteva essere diversamente perché il cuore della vettura è il motore a benzina V12 da 6.3 litri di cilindrata, capace di sviluppare una potenza di oltre 800 cavalli a 9000 giri al minuto.

Una base affiancata da una ulteriore dose di potenza, 163 i cavalli offerti dal Kers, ossia dal sistema di recupero e riutilizzo dell’energia cinetica, derivato dalla Formula 1, per una potenza complessiva di 963 CV.

Ferrari LaFerrari: oltre i 350 km/h

Impressionanti i dati relativi alle prestazioni, con una velocità di oltre 350 km/h, uno scatto 0-100 in meno di tre secondi ed una accelerazione da 0 a 200 km/h in 6,9 secondi.

E parliamo di valori raggiunti non oggi, ma dieci anni fa. La “rossa” per eccellenza inizialmente prodotta solo in 499 esemplari, ha avuto il suo 500esimo esemplare prodotto e messo all’asta per scopo benefico a favore delle popolazioni colpite dal terremoto che nel 2016 interessò l’Italia centrale.

Successivamente vennero prodotti altri 210 esemplari con LaFerrari Aperta.

La vettura aveva un qualcosa di teatrale con le porte con “apertura a farfalla” ma tanta tecnologia ad iniziare dall’ESC, acronimo di Electronic Stability Control e il sistema F1-Trac, ossia il Controllo di Trazione, sistemi che assicurano grande stabilità in tutte le condizioni stradali.

Particolarmente interessante l’alettone posteriore mobile, che assicura deportanza e una migliore azione frenante.

L’abitacolo pur se minimalista, è lussuoso, ed è rifinito on materiali di alta qualità, regalando un ambiente di guida che solo una “rossa” può dare.