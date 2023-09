Ferrari Roma Spider: la Dolce vita si scopre

Ferrari Roma cambia fisionomia, perde il tetto e diventa Spider.

Una scoperta che segna quasi un ritorno al passato pur se il tetto in tela incorpora tutte le migliorie che nel tempo hanno caratterizzato queste coperture, la Ferrari Roma Spider è un concentrato di eleganza, fascino e prestazioni.

La copote in tela è composta da cinque strati, all’interno della trama di tessuto sono presenti finiture metalliche che richiamano il colore della carrozzeria, cinque le possibili colorazioni, tutte abbinabili al colore della carrozzeria, una volta ripiegata si “nasconde” nella cappelliera, scoperta la vettura non perde la sua eleganza, anzi la stessa viene enfatizzata.

L’abitacolo della Ferrari Roma Spider è suddiviso in due zone, una dedicata al conducente e l’altra al passeggero, mentre la panchetta posteriore può ospitare, se necessario, due bambini, e quando non occupata, dal suo schienale fuoriesce il “wind deflector” per eliminare turbolenze.

Ferrari Roma Spider: motore e prestazioni

Rispetto al modello chiuso sono state introdotte piccole novità come il volante che nella parte destra ospita il touchpad o trackpad, ossia il dispositivo di input presente nella maggior parte dei computer portatili e la retro illuminazione del pulsante di avviamento, ora di colore rosso, che dà risalto all’accensione del propulsore, un V8 biturbo da 3,9 litri capace di scaricare al suolo 620 CV con una coppia di 760 Nm e spingere la vettura ad una velocità massima superiore ai 320 km/h con una accelerazione 0-100 km/h in 3,4 secondi e di 9,7 secondi nel 0-200 km/h.

All’apertura del tetto, il suono del propulsore è coinvolgente, soprattutto quando si passa all’uso manuale del cambio a doppia frizione ad 8 rapporti, grazie ai paddles posti dietro il volante.

Gli ordini della Ferrari Roma Spider sono aperti e le prime consegne sono previste per la fine di quest’anno.

Tutta la bellezza, l’armonia e le prestazioni della vettura hanno un prezzo: circa 250.000 euro.

Prova su strada

La Ferarri Roma Spider non finisce di stupire ora che si ha la possibilità di viaggiare scoperto. Quello che più colpisce, oltre ovviamente le prestazioni da supercar, è il frangivento che esce dallo schienale dei sedili posteriore che rende assolutamente nullo il vortice che di solito si ha nei cabrio aperti. Si può quindi viaggiare in totale assenza di vento anche con la capote aperta. Cambio e guida semplicemente perfetti dove tutti i comandi sono a portata di mano, nulla è come sempre lasciato al caso.