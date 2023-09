Festival Car 2023, la seconda edizione bissa il successo del Concorso d’Eleganza

Il Concorso d’Eleganza Festival Car 2023, nato nel 2022 in occasione dei 15 anni di Autoappassionati.it e giunto alla sua seconda edizione, si è rivelato anche quest’anno un vero successo.

Per l’edizione 2023 si sono raggiunte le 100 autovetture in esposizione, aggiungendo alla ricetta una parata emozionale che si snoda tra le curve della Collina di Torino.

Nella cittadina ribattezzata “la Riviera di Torino”, Festival Car 2023 è andato in scena, proponendosi al folto pubblico presente con proposte per tutti i gusti.

Al Festival Car 2023 la Ford Model T Raceabout è la Best of Show

Al Festival Car 2023 spiccavano pezzi unici come la Lancia 037 Prototipo, il primo esemplare mai prodotto della sportiva torinese, la premiata Ford Model T Raceabout del 1914, l’auto più anziana in concorso con i suoi 109 anni, nonché alcune speciali vetture “fuori concorso” come la Kimera EVO37 e la Ferrari Purosangue.

Per quanto riguarda le sportive Top Class, la vittoria è andata alla splendida Lancia Stratos del 1972, mentre tra le American Tribute ha spiccato la bellissima Corvette Stingray del 1974.

Il premio Michelin Award è invece andato alla splendida Jaguar E-Type come migliore auto in concorso prodotta nel 1963.