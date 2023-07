Fiat 600: anteprima del nuovo crossover italiano

Verrà presentata il prossimo 4 luglio, nell’attesa, Fiat sul suo canale YouTube svela in anteprima il volto della Nuova 600

Fiat 600, in attesa della presentazione ufficiale attesa per il prossimo mese di luglio, grazie ad un video mandato sui social dalla Casa torinese, si mostra per la prima volta al pubblico.

Il lancio sul canale ufficiale YouTube del Marchio Torinese, è una chiara strategia di marketing, che vuole anticipare e incuriosire gli spettatori e mostrare in anteprima assoluta, l’aspetto della Nuova Fiat 600.

Sarà commercializzata sui principali mercati mondiali, pronta a ripetere il successo della sua “antenata”.

Osservando la Nuova 600, tanti sono i particolari che ricordano la Nuova 500, ad iniziare dai gruppi ottici con le ormai famose palpebre per finire alle sue dimensioni che dovrebbero essere simili alla “sorella” 500X, ossia una lunghezza di 4,26 metri, una larghezza di 1,8 metri ed un’altezza di 1,60 metri.

La nuova Fiat 600 nasce sulla piattaforma CMP

Una base già utilizzata da altre vetture del Gruppo Stellantis, prime fra tutte la Jeep Avenger e che sarà utilizzata, il prossimo anno, anche dal futuro B-SUV Alfa Romeo, modello che arriverà entro la prima metà del 2024.

Nel comunicato stampa emesso dalla Casa torinese si è parlato di “600e” e questo piccolo particolare porta a pensare che alla presentazione possa esserci solo una variante elettrica equipaggiata con un'unità capace di sviluppare 155 CV ed una coppia di 235 Nm, ossia l’unità che è già utilizzata dalla Abarth 500e, oppure ricorrendo all’unità elettrica della Opel Corsa-e.

Nel corso dell’anno potrebbero arrivare nuove alimentazioni ibride leggere.

Nuova Fiat 600 sarà prodotta in Polonia

Uscirà dalla catena di montaggio dello stabilimento di Tychy, in Polonia e con molta probabilità non sarà disponibile con motorizzazione diesel.