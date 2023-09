Fiat 600 Hybrid: tecnologia ibrida avanzata

Fiat 600 Hybrid sarà commercializzata a partire dal 2024 ed affiancherà la versione full electric, la 600e.

Una ibrida intelligente, così è stata ribattezzata la nuova Fiat 600 Hybrid spinta dal motore MHEV da 100 cavalli. Due gli allestimenti inizialmente disponibili: La Prima e Hybrid.

Un propulsore a tre cilindri da 1.2 litri che sprigiona una potenza di 100 cavalli dotato di batteria agli ioni di litio con tecnologia 48 Volt e di un nuovo cambio elettrico a doppia frizione a 6 rapporti. L’unità elettrica ha una potenza di 21 kW, l’invertir e l’unità centrale di trasmissione sono ottimizzati in termini di peso e dimensioni.

Nuova Fiat 600 Hybrid: prestazioni brillanti

Performance di tutto rispetto quelle della nuova Fiat 600 Hybrid, crossover capace di partire in elettrico e di offrire un piacere di guida notevole, in città ad una velocità inferire ai 30 km/h si attiva l’unità elettrica consentendo di abbattere notevolmente consumi ed emissioni, anche quando il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore in condizioni stabilizzate o in discesa, questa modalità di guida offre tutti i vantaggi dell’alimentazione ibrida.

Come da tradizione sugli ultimi modelli Fiat ibridi, anche la 600 Hybrid può essere parcheggiata in modalità 100% elettrica, funzione e-parking, senza emissioni.

Lunga 4,17 metri e dotata di 5 porte la 600 Hybrid può ospitare comodamente 5 persone, la sua capacità di carico è di 385 litri (configurazione standard).

Un’auto moderna che dispone di tutta la più avanzata tecnologia anche in merito alla sicurezza attiva, il Connect One e Connect Plus sono due pacchetti pensati per offrire assistenza in caso di assistenza e chiamata di emergenza, il Connect Plus offre in più il navigatore con possibilità di gestire da remoto tramite l’app Fiat diverse funzionalità aggiuntive.

Tramite il Trip Report, il guidatore può analizzare le abitudini di guida e migliorare i consumi.

Olivier Francois, CEO di Fiat e CMO globale di Stellantis, ha commentato: “La nostra visione strategica rimane completamente concentrata sull’elettrico e il fatto che 500e sia la city car BEV più venduta in Europa alimenta la nostra determinazione nel perseguire e rendere l’elettrico veramente accessibile a tutti. Resteremo però rilevanti anche in quei Paesi come l’Italia, il nostro mercato interno, dove il full electric non è ancora realmente decollato. Pertanto, per questi paesi selezionati, insieme alla nuova 600 full electric, offriremo un ibrido ad alte prestazioni che, si spera, aprirà le porte a un mondo più elettrificato”.