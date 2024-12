FIAT consolida la sua leadership in diversi mercati internazionali, oltrepassando i confini europei.

Il Marchio è leader in quattro mercati: in Brasile detiene una quota di mercato del 20,9%, in Italia dell’11%, in Turchia dell’11,5% e in Algeria del 60%. Nei primi undici mesi dell’anno, FIAT rappresenta in termini di volumi di vendita, il Brand più venduto nel Gruppo Stellantis.

La Panda mantiene saldamente la prima posizione nel segmento A con una quota del 58,5% nel mese di novembre e una quota del 55,7% nei primi undici mesi dell’anno. Ottima anche la Fiat Topolino che guida il mercato dei quadricicli elettrici.

FIAT Professional, oltre 43mila immatricolazioni da inizio anno

Nel segmento dei veicoli commerciali, FIAT Professional è al primo posto. Nei primi undici mesi dell’anno, sono 43mila le unità immatricolate per una quota di mercato del 24%. Sua la leadership anche nei veicoli commerciali elettrici con oltre il 32% di quota di mercato a novembre.

Mercato che mostra di gradire molto il Brand di punta del Gruppo Stellantis è quello algerino. Nei primi undici mesi del 2024, FIAT detiene una quota di mercato pari al 60%. Il veicolo più venduto è il Doblò con oltre 23mila unità consegnate.

Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis, ha dichiarato: “In Europa la gamma FIAT è in una fase di transizione impegnativa, con diversi modelli usciti dalla gamma a metà del 2024, mentre Grande Panda e 500 Hybrid sono in arrivo nel 2025. Nonostante ciò, FIAT rimane il Marchio leader in Italia, guidato dalle ottime performance di Panda e dalla nostra leadership nel settore dei veicoli commerciali, dove FIAT Professional e il Ducato continuano a eccellere. Anche in Medio Oriente e Africa abbiamo mantenuto il nostro ruolo chiave in Turchia e in Algeria”.