Fiat Grande Panda, Carwow of the Year Award 2025

Fiat Grande Panda è un’auto rivoluzionaria, che celebra i 125 anni dalla nascita dello storico Marchio Automobilistico torinese.

Ancora prima di essere commercializzata, la nuova Fiat Grande Panda, fa già incetta di premi. Arriva così il suo primo riconoscimento, il “ Carwow of the Year Award 2025” .

La cinque porte italiana si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento nella categoria “Car Anticipation”, premio che seleziona i migliori modelli di auto che si distinguono per la capacità di portare innovazione nel proprio segmento di mercato.

La novità firmata Fiat, secondo uno dei giudici del premio “ Carwow” , si è distinta per il suo look e per via del suo chiaro richiamo, nelle forme, alla storica antenata.

Un modello inclusivo che segna, ancora una volta, il ritorno del Costruttore italiano in un segmento di mercato che per decenni l’ha vista protagonista, e che ancora oggi, grazie alla Panda e 500, lo vede leader in diversi Paesi europei.

Linee spigolose per una vettura che abbina comfort, sostenibilità e accessibilità. Un’auto familiare perfetta per traghettare gli automobilisti europei verso una nuova mobilità, consapevole, rispettosa dell’ambiente e inclusiva.

Fiat Grande Panda, ibrida ed elettrica

Sarà disponibile sia con motorizzazione ibrida che con un’unità completamente elettrica. Con una lunghezza di 3,99 metri, l’italiana è in grado di ospitare comodamente cinque persone. Nel suo design è evidente la presenza di diversi elementi stilistici che richiama le iconiche generazioni precedenti.

Il Costruttore italiano è pronto ad aprire un nuovo capitolo nella sua storia, grazie a un modello realizzato anche con materiali riciclati (interni).