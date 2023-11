Fiat Professional: al via gli ordini della nuova gamma

Al via gli ordini per la nuova gamma Fiat Professional: E-Ducato, E-Doblò ed E-Scudo possono ora essere ordinati in Italia e Francia.

Fiat apre gli ordini in Italia e Francia dei nuovi E-Ducato, E-Doblò ed E-Scudo 2024.

Non solo versione full electric ma anche endotermiche, l’apertura degli ordini della nuova gamma Fiat Professional è avvenuta in occasione dello Stellantis Commercial Vehicles Ambition Day, veicoli commerciali che dal 2 novembre sono in vendita in Italia e Francia per poi poter essere ordinati anche in Germania, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Austria e Benelux.

Novità non solo per le alimentazioni, ora la gamma Fiat Professional è interamente disponibile con varianti full electric, ma anche per quanto concerne l’adozione di ADAS di ultima generazione ed innovativi sistemi di connettività.

Nuovo Fiat Ducato MY24: anche in versione elettrica

Una batteria da 110 kWh per un’autonomia che arriva fino a 370 km per i veicoli cat. N1 e fino a 420 km per i veicoli cat. N2 con velocità limitata a 90 km/h. Per effettuare una ricarica dal 10 all’80% della capacità massima della batteria occorre meno di un’ora in presenza di un caricabatteria da 150 kW.

Sotto il profilo della sicurezza, il nuovo E-Ducato introduce una serie di sistemi ADAS di ultima generazione, nella versione diesel è il veicolo commerciale più sicuro nel suo segmento di mercato.

Anche il nuovo Fiat Scudo è disponibile nella variante 100% Elettrico e con motore Diesel, sul model year 2024 viene introdotto il colore carrozzeria Titanium Grey. Con la modalità “Magic Cargo”, la capacità di carico aumenta notevolmente, nuove anche la connettività così come l’infotainment, lo Scudo ha diversi sistemi ADAS di serie, con il Magic Mirror massima è la sicurezza e il comfort.

Fiat Professional: nuovo E-Doblò: officina mobile

Un design innovativo per un elevato piacere di guida, la versione BEV ha un’autonomia fino a 330 km ed è dotata di pompa di calore. Il nuovo Doblò è inoltre dotato del Magic Plug, un’utile presa elettrica che consente di utilizzare la vettura come un vero e proprio ufficio mobile capace di alimentare device esterni fino a 400V.