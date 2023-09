FIAT Professional Ducato eletto “Miglior Base Camper”

Fiat Professional Ducato conquista anche la rivista specializzata automobilistica tedesca Auto Zeitung.

Vince il titolo di “Camping Life Trophy”, il prestigioso sondaggio di Auto Zeitung il Fiat Professional Ducato è stato il modello preferito dai lettori tedeschi nella categoria “Modelli Base Camper”.

Auto Zeitung è un punto di riferimento per i lettori e una delle tre principali riviste automobilistiche in Germania, il Ducato non solo è dotato di avanzati sistemi di assistenza alla guida e di un evoluto infotainment ma offre anche un ottimo rapporto prezzo / qualità e un comfort di guida di livello superiore.

Un modello che soddisfa però soprattutto i requisiti di furgone allestito, un veicolo base da utilizzare per camper semintegrali e mansardati, da scegliere anche per quelli che optano per le versioni integrali.

Fiat Professional Ducato: motorizzazioni fino a 180 CV

Il veicolo di casa Fiat è disponibile con avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS) e con motorizzazioni con potenza fino a 132 kW (180 cavalli), con cambio manuale o automatico a nove marce.

Lanciato più di 40 anni fa, il Ducato ha sempre riscosso un successo notevole, sia perché si presta bene a trasformazioni di vario tipo, sia perché anche i professionisti possono optare per un veicolo premium, potenzialmente il più lussuoso dell’intera gamma Fiat Professional.

Dalla prima generazione di Ducato, nel 1981, ad oggi, è stato venduto in più di 80 paesi in tutto il mondo, diventando così un modello globale e un punto di riferimento nel suo segmento di appartenenza.