Fiat Punto compie 30 anni, un modello costruito nello stabilimento di Melfi e realizzata anche con carrozzeria cabrio da Bertone.

Prodotta in più di nove milioni di unità fino al 2018, la Fiat Punto ha presenziato il segmento B per 25 anni, rappresentando nell’immaginario collettivo il meglio del Made in Italy in termini di stile e tecnologica.

La prima serie debutta nel 1993 e fu presentata alla stampa presso il Lingotto di Torino il 31 agosto per poi essere esposta al Salone di Francoforte, Era disegnata da Giorgetto Giugiaro e per dieci anni consecutivi è stata la vettura più venduta nel suo segmento di appartenenza, numerosi gli elogi da parte della stampa internazionale, nel 1995 fu incoronata Auto dell’Anno.

Fiat Punto era prodotta nello stabilimento di Melfi (Potenza)

Per produrla fu realizzato un nuovo stabilimento a Melfi, uno dei siti industriali più avanzati nel mondo, con una superficie di oltre 1,9 milioni di metri quadrati fu progettato dall’architetto Marco Visconti e costruito tra il 1991 e il 1993 nei pressi di San Nicola a 18 chilometri da Melfi.

Disponibile a 3 o 5 porte, con 6 motorizzazioni e 6 allestimenti, la Fiat Punto aveva dimensioni compatte, era lunga 3,76 metri e larga 1,62, la sua capacità di carico spaziava dai 275 litri in configurazione standard ai 1.080 litri abbattendo i sedili posteriori.

Nel 1994 arrivano le due versioni Punto Cabrio firmate Bertone, la prima era la 60 S spinta da un motore da 1.2 litri da 60 cavalli e la seconda, la 90 ELX, con motore da 1.6 litri da 90 cavalli, quest’ultima aveva la capote in tela ad razionamento elettrico.

Roberto Giolito, Head of Stellantis Heritage (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Abarth): “Il successo di un’automobile è il risultato di una scommessa vinta, di un lampo d’intuizione stilistica mediato dagli studi sulle nuove tendenze del gusto e sulle emergenti necessità della clientela. Nasce, insomma, da una ricetta che viene messa alla prova dal giudice più severo: il tempo. Come nel caso di Fiat Punto che, quest’anno, taglia il traguardo dei 30 anni dalla sua nascita, condensati in 25 anni di produzione, tre generazioni, numerosi primati tecnologici e commerciali e, soprattutto, nell’indiscusso affetto da parte del pubblico”.