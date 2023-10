FIAT trionfa agli ADCI Awards 2023

FIAT conquista il prestigioso premio ADCI Awards 2023 con la sua campagna “No Grey”.

Un progetto ideato dall’agenzia creativa Leo Burnett e prodotto da Twister Film, la campagna della FIAT si è aggiudicata il primo premio nella categoria “Comunicazione PR Corporate”, un argento nella categoria “Film” e un bronzo in quella “Social / Digital PR”.

Il video premiato e lanciato lo scorso mese di giugno annunciava in realtà la volontà della FIAT di non produrre più auto con vernice grigia, una decisione frutta del lancio della nuova Fiat 600e e spiegata dal CEO e Global Chief Marketing Officer di Stellantis, Olivier Francois, in una clip divertente quanto originale.

Il docufilm Fiat vincitore dell’ADCI Awards è stato girato a Pantel

Si intitola “Pantelleria” ed è stato registrato nell’isola di Pantelleria, dove ci sono più Fiat Panda che persone, un video della durata di 30 minuti che rende omaggio non solo a un’icona dell’automotive che da oltre 40 anni conquista con le sue varie generazioni, il pubblico europeo, ma è anche un ringraziamento agli operai del sito produttivo di Pomigliano D’Arco che hanno contribuito alla costruzione e al successo in tutto il mondo della Panda.

"Abbiamo infranto le regole: abbiamo deciso di interrompere la produzione di auto grigie FIAT. Si tratta di una scelta impegnativa e dirompente, che mira a rafforzare ulteriormente la leadership di FIAT come marchio della gioia, dei colori e dell'ottimismo. L'Italia è il Paese dei colori e, da oggi, anche delle auto FIAT - ha dichiarato Olivier Francois, CEO FIAT e Global Chief Marketing Officer di Stellantis - Questa scelta ribadisce alle persone i valori della Nuova Dolce Vita e il DNA italiano incarnato dal Marchio. FIAT vuole ispirare le persone a vivere con ottimismo e positività e questa sarà anche una delle missioni della nuova Fiat 600e, l'elettrica per famiglie e amici”.