Le nuove soluzioni offerte da LoJack Connect consentono da oggi di tenere sotto controllo in una piattaforma di facile accesso e consultazione, i dati rilevati dagli apparecchi installati nativamente sulla vettura che forniscono precise informazioni sulla diagnostica di bordo, sui chilometri percorsi, sul consumo di carburante e sul livello di carica della batteria.

“Oggi siamo in grado di offrire al mercato una proposta flessibile, adattabile alle specifiche esigenze della singola flotta e in costante evoluzione. Verificare in tempo reale un incidente, ricevere la segnalazione di un guasto dei veicoli, pianificare in modo smart le attività di manutenzione predittiva, rendono più sicuro il parco auto e consentono di ridurre i costi di gestione,”, osserva Massimo Braga –Vice President e Direttore Generale LoJack Italia, “Con le nostre soluzioni permettiamo ai gestori delle flotte di visualizzare e analizzare rapidamente i KPI e controllarne l’utilizzo per identificare opportunità e ottimizzare l’efficienza”.

LoJack rafforza l’attività di intelligence, monitoraggio e analisi degli indicatori strategici delle flotte aziendali

In tempo reale il sistema CrashBoxx di LoJack permette alle società di noleggio e ai fleet manager di essere anche informati istantaneamente sui sinistri che vedono coinvolti le auto del proprio parco.