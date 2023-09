Ford al Salone del Camper 2023: debutta il nuovo Transit Custom Nugget

Per il quinto ano consecutivo Ford è stata presente al Salone del Camper, portando al debutto in anteprima natale il nuovo Transit Custom Nugget.

Ford ha presentato in anteprima nazionale al Salone del Camper il nuovo Transit Custom Nugget.

Nasce sulla piattaforma che la Casa dell’Ovale Blu ha lanciato quest’anno per le nuove generazioni leader di mercato Transit e Tourneo Custom, un modello concepito che ricreare un ambiente confortevole e familiare anche quando si è in viaggio, il Ford Transit Nugget è dotato di materiali di livello superiore e di una serie di personalizzazioni.

Disponibile nella versione Titanium, la Nugget è dotata di tetto sollevabile e Motor EcoBlue da 170 cavalli con cambio automatico a otto rapporti, per la prima volta è disponibile con alimentazione ibrida plug-in che condivide la tecnologia della Ford una Plug-In Hybrid: motore a ciclo Atkinson da 2.5 litri, batteria da 11,8 Wh e motore elettrico, ne deriva una potenza combinata di 232 cavalli.

Il Ford Transit Nugget è dotato del nuovo SYNC 4

Un nuovo sistema d’infotainment che offre una maggiore connettività rispetto alle precedenti generazioni, il SYNC 4 supporta Apple CarPlay e Android Auto e offre un’avanzata gamma di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida.

Nell’abitacolo presenti diverse soluzioni specifiche create ad hoc per il mondo dei camper tra cui due letti matrimoniali, sedili anteriori riscattabili e e girevoli, panca posteriore a tre posti, con riscaldamento opzionale.

Marco Buraglio, Direttore Veicoli Commerciali, Ford Italia: “L’appuntamento co il Salone del Camper, vetrina internazionale dedicata alla vanlife e alla vita all’aria aperta, coincide, quest’anno, con il debutto nazionale della nuova generazione del Transit Custom Nugget, appena svelato in Europa. Questo veicolo è un concentrato di innovazione, comfort e sicurezza, e rappresenta la scelta ideale per chi vuole godersi le avventure Outdoor. La nuova generazione offre per la prima volta anche la versione Plug-In Hybrid, stabilendo un novo punto di riferimento anche sul fronte della sostenibilità”.