Ford Mustang Darke Horse R: pronta per il campionato monomarca

Un’auto che ha fatto delle corse il suo successo, la Ford Mustang è pronta a gareggiare in una veste anche più race.

Ford Mustang Darke Horse R è una variante racing dell’apprezzata sportiva americana.

Spinta da un potente motore V8, la Ford Mustang Dark Horse R ha una potenza superiore ai 500 cavalli per un look da vera racing car.

Nasce per competere nel campionato monomarca Mustang Challenge, la versione che parteciperà a questo prestigioso trofeo sarà del tutto nuova, ulteriori dettagli devono ancora essere svelati, un trofeo che toccherà sei piste per oltre 10 gare, il tutto sarà in linea con quanto previsto dal regolamento IMSA (acronimo di International Motor Sports Association).

La nuova Ford Mustang Dark Horse R è regolarmente in vendita

La Dark Horse R di fatto nasce sulla base della Dark Horse standard, cambiano i cerchi da 19 pollici con pneumatici slick da corsa sviluppati appositamente dalla Michelin, nuovo è anche l’impianto di scarico realizzato dalla Borla.

Gli interni come si conviene su di un’auto da corsa vera sono stati spogliati di tutto il superfluo, il volante è rimovibile, presente un robusto rollbar e sedili da corsa Recaro con cinture a sei punti della Sparco.

Rispetto dalla Dark Horse gli interventi meccanici sono limitati all’installazione di un radiatore dell’olio, ai rapporti trasmissione aggiornati, alle sospensioni con assetto da pista, agli ammortizzatori Multimatic DSSV, alle barre antirollio regolabili e al camper specifico.

Vista la sua connotazione racing, è stato installato anche un sistema antincendio e diversi dispositivi di sicurezza che provvedono a tagliare l’alimentazione in caso di incidente.