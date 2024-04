Ford Mustang, una delle più iconiche vetture della storia automobilistica, per celebrare le sue sette generazioni ed il suo 60° anniversario, si propone sul mercato in una versione speciale: la GT 60° Anniversario.

Una limited edition, prodotta in soli 1.965 esemplari, si tratta dell’anno del debutto commerciale della prima generazione di Ford Mustang.

Matt Simpson, direttore generale di Ford Enthusiast Vehicles, ha dichiarato: “ Ci siamo ispirati alla Mustang originale e abbiamo realizzato diverse parti speciali per renderla una vera Special Edition. Il suo DNA viene esaltato da una versione speciale in tutto".

La nuova Ford Mustang GT 60° Anniversario sarà ordinabile a partire dalla prossima estate

Il pack 60° Anniversario è disponibile solo sulla GT equipaggiata con il potente motore V8 da 5,0 litri, disponibile sia in configurazione coupé che cabrio, con cambio manuale o automatico.

I designer di Casa Ford hanno realizzato una versione che si ispira alla prima generazione di Mustang, quella del 1964: “Durante la sua progettazione, abbiamo osservato e rispettato tutti i particolari estetici presenti sulla Mustang del 1964, compresa la grafica delle decalcomanie. Il nostro obiettivo era catturare l'atmosfera del '65, rimanendo allo stesso tempo fedeli alla Mustang come auto sportiva moderna".

Le principali caratteristiche della 60° Anniversario consistono nella presenza degli esclusivi badge posti sui parafanghi e sul bagagliaio, particolari che non sono altro che una riproduzione, in chiave moderna, degli stemmi della Mustang del 1964, così come i cerchi da 20 pollici nella colorazione Dark Gravity Grey.

Nel frontale, nuova è la griglia con design a rete che ricorda l’originale del 1964, ma in chiave moderna, con narici argentate che svolgono anche la funzione di prese d’aria.

La vettura è disponibile nella classica livrea Wimbledon White, con le calotte degli specchietti retrovisori in tinta con la carrozzeria.